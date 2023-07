Artificial Intelligence: Hollywood en pie de guerra

15/07/2023

Los actores de Hollywood se declararon en huelga a partir de la medianoche del jueves, luego de que se rompieron las conversaciones con los estudios y las plataformas. De esta manera, se unen a los guionistas y escritores de cine y televisión, que sostienen su propia medida de fuerza desde mayo, profundizando la interrupción de la producción de decenas de programas y películas.

El sindicato, conocido como SAG-AFTRA (Screen Actors Guild y American Federation of Television and Radio Artists), cuyos 160.000 miembros de cine y televisión lo convierten en el más grande de Hollywood, se unió al Writers Guild of America (WGA) para exigir aumentos en el salario base y las regalías por sus trabajos para plataformas.

Como si se tratara de la trama de un capítulo de la serie de televisión “Black Mirror”, el Sindicato de Actores de Cine de Hollywood dice que está en una disputa contra los estudios por el control de las réplicas digitales de los intérpretes, las que podrían usarse “por el resto de la eternidad”.

La inteligencia artificial se ha convertido en un tema delicado para los actores de cine y televisión, que temen que pueda usarse para duplicar sus voces y aspecto.

La protección, señalaron los estudios, incluiría la obtención del consentimiento del actor para crear y utilizar una réplica digital o alterar digitalmente su interpretación.

El negociador jefe de la SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, discrepó de esa descripción durante una rueda de prensa celebrada el jueves en Los Ángeles.

“Proponen que se escanee a nuestros artistas de reparto, que se les pague el sueldo de un día y que la empresa sea propietaria de ese escaneado de su imagen, de su aspecto, y pueda utilizarlo por el resto de la eternidad”, dijo Crabtree-Ireland. “Si creen que es una propuesta innovadora, les sugiero que lo piensen de nuevo”.

Los estudios ahora enfrentan su primer paro laboral doble en 63 años, lo que los obligó a detener muchas producciones en los Estados Unidos y en el extranjero. Las huelgas gemelas se sumarán al daño económico de la huelga de escritores, dando otro golpe a una industria que lucha con los cambios en su negocio.

Entre otras demandas, el sindicato busca una mayor transparencia de los servicios de transmisión sobre la audiencia para que los pagos residuales puedan ser equitativos a los que se ven en la televisión lineal.

“No se puede cambiar el modelo de negocio tanto como ha cambiado y no esperar que el contacto también cambie”, dijo Fran Drescher, exestrella del programa de televisión “The Nanny” y presidente de SAG-AFTRA.

La AMPTP, el grupo que negocia en nombre de Walt Disney, Netflix y otros grandes estudios y servicios de streaming, dijo que la afirmación de la SAG-AFTRA de que las réplicas digitales de los actores de reparto pueden usarse a perpetuidad sin consentimiento ni compensación es falsa.

Añadió que la propuesta actual restringiría el uso de la réplica digital a la película para la que se contrata al actor. Cualquier otro uso requeriría el consentimiento del actor y la negociación del uso, sujeto a un pago mínimo, dijeron los estudios.

