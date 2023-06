Artificial Intelligence: IA, ¿un aliado para la industria de la salud?

03/06/2023

Si la tecnología blockchain y el metaverso acapararon las noticias y la discusión pública durante los dos últimos años, la inteligencia artificial (IA) se adueñó de ese protagonismo en 2023. Tanto, que los principales medios de comunicación alrededor del mundo crearon segmentos especiales para informar diariamente sobre los desarrollos del sector.

Este fenómeno ocurre en parte porque el Chat GPT logró una masiva popularidad en poco tiempo al establecer el récord de 100 millones de usuarios activos a solo dos meses de su lanzamiento, lo que la convierte en la aplicación para consumidores de más rápido crecimiento en la historia. Sin embargo, hay miles de proyectos con potencial para modificar e impulsar industrias que también empiezan a destacarse. Uno de los ejemplos que lo evidencia se relaciona a las herramientas de IA aplicadas a la salud, un mercado que, según un estudio de la consultora internacional Statistas, valdrá U$S 20 mil millones en 2023 y ascenderá a los 187 mil millones de dólares para finales de la década.

“Por un lado, ya se está aplicando bastante esta tecnología en el sector pero aún falta mucho por crecer”, destaca Fabián Perfetti, cofundador y director de Streambe, un software factory con más de diez años de experiencia. Y agrega al respecto: “Hay varias clínicas que utilizan herramientas para analizar estudios como mamografías, ecografías y resonancias con el objetivo de detectar anomalías y dar diagnósticos tempranos”.

Al analizar la expansión de las cifras para los próximos años se observa que, en la actualidad, la IA aplicada al sector salud está dando sus primeros pasos. De hecho, una encuesta realizada a instituciones médicas arrojó que solo una quinta parte de las organizaciones de todo el mundo se encuentran en una etapa temprana de adopción. “Esto significa que sus modelos han estado en producción por menos de dos años. Además, menos del 10% de las organizaciones de atención médica han estado utilizando IA durante más de cinco años”, explica Conor Stewart, experto en investigación sobre salud y productos farmacéuticos.

Beneficios de aplicar IA en instituciones de salud

Dentro de las novedades más destacadas para la salud en relación con inteligencia artificial se encuentran herramientas que permiten predecir de forma temprana desde tumores hasta enfermedades cardiovasculares. Estos avances resultan relevantes para las personas pero también para las instituciones de salud ya que les permite ser más eficientes con sus recursos y evitar pérdidas de dinero.

Los datos de Ascendient, firma especializada en la industria de la salud, indican que el 96,3% de los sistemas de salud tuvieron pérdidas de inversión durante 2022. En varios de ellos, las cifras fueron superiores a mil millones de dólares y, cuando se combinan con pérdidas operativas o disminuciones de ganancias, los sistemas que antes eran rentables ahora muestran pérdidas netas.

Preocupados por esta situación, quienes dirigen las instituciones buscan en la tecnología posibles soluciones y la inteligencia artificial demuestra ser una de las más eficaces. No solo para ayudar con la prevención y los diagnósticos tempranos sino también para reducir los costos administrativos y mejorarlos. “Puntualmente, nosotros la usamos en casos más básicos pero no menores. Por ejemplo, hay un gran déficit respecto a los turnos que se dan en un consultorio médico y los que realmente se concretan. Si una persona saca un turno con su oftalmólogo un viernes a la tarde, es muy probable que el oftalmólogo tarde en atenderla. Y si esa persona tiene muchas reuniones, esa cita no se concreta. Estamos aplicando IA para generar una agenda médica con inteligencia artificial que mejore la eficacia de los turnos”, señala Perfetti sobre uno de los productos que está desarrollando Streambe junto a uno de sus principales clientes

A simple vista, el impacto de este tipo de productos parecería pequeño pero, en realidad, no lo es. Se estima que en la actualidad un médico utiliza aproximadamente un 50% de su tiempo de trabajo en tareas administrativas. Sin embargo, con la implementación de la IA en el cuidado de la salud, podrían dedicar hasta un 20% más de su tiempo a los pacientes porque se reduciría la carga de las tareas administrativas.

“Que los turnos de los médicos sean prácticamente exactos cambia mucho al sistema de salud. En Europa las grandes colas en salas de espera de clínicas, consultorios y hospitales son uno de los principales problemas”, indica el director de Streambe. Y continúa: “Eso genera más rentabilidad tanto para la institución como para el médico. Un médico podría poner en la aplicación cuánto quiere ganar por mes y la aplicación le diría cuántos pacientes tiene que atender, con qué prepagas y en qué tiempo para lograrlo”.

Para demostrar esto en la práctica, Perfetti detalla cómo funciona el algoritmo de IA que desarrollaron. “Una vez que el usuario empieza a pedir turnos, como cualquier usuario normal que va al médico, nosotros recopilamos esta información. Esto nos permite saber con qué profesionales se atiende, en dónde y cuál es su preferencia de horarios. Con respecto al médico es lo mismo ya que obtenemos datos sobre cómo atiende, si se demora o no, si es de faltar, si es de atender todos los días o no, etc”, asegura. Y continúa: “Con toda esa información y con algoritmos de IA le proponemos al usuario el mejor turno con ese especialista. Si sabemos que los días de lluvia es probable que suspenda porque ya lo hace hace años o porque el médico le queda lejos, tomamos esas variables, que incluyen otras como el tránsito, para que el algoritmo tome una decisión para dar el mejor turno posible”.

Complementar, no sustituir

Uno de los grandes miedos de la actualidad es que las herramientas de inteligencia artificial reemplacen a los profesionales de cada sector. Muchas veces, esta mirada se ve influenciada por noticias como la reciente declaración del CEO de IBM en la cual pronostica que la empresa podría reducir hasta 7.800 puestos de trabajo al reemplazarlos con IA.

Sin embargo, la mayoría de los expertos no concuerdan con estas observaciones ya que analizan a la inteligencia artificial como un complemento del ser humano y no como su reemplazo. Un acercamiento que también aplica al sector salud.

“La idea no es sustituir sino complementar. Que el médico tenga menos margen de error, que genere una visión más sólida al momento de analizar, generar mejor atención, etc. Esto va a ir mejorando mucho y llevará a menos demoras y a una mejor atención de casos urgentes cuando resulte necesario”, afirma Perfetti.

Por lo tanto, la IA se presenta como una nueva herramienta para implementar en el sector con el objetivo de mejorar tanto el aspecto administrativo como el laboral. Además, las cifras demuestran que esta tecnología no solo se aplicará con mayor frecuencia en los sistemas de salud sino que su crecimiento será exponencial en el corto y mediano plazo. Por ese motivo, conocer sus beneficios y aplicarlos podría generar ventajas que repercutan tanto en la atención de los pacientes como en la rentabilidad de los profesionales y las instituciones de esta industria.

