Artificial Intelligence: Impulsan la personalización basada en IA para los principales editores

23/05/2023

Taboola, empresas en recomendaciones para la web abierta, ha anunciado un nuevo hito para Homepage For You, su plataforma para editores que añade Inteligencia Artificial (IA) para potenciar las recomendaciones editoriales en las páginas de inicio de los editores. Homepage For You forma parte de Taboola Newsroom, una oferta que proporciona información única, procedente del conjunto de datos de Taboola de 600 millones de usuarios activos diarios, que informa sobre cómo crear contenidos más atractivos y descubrir nuevas áreas de cobertura que fidelicen a los lectores.

Según el Reuters Institute, las empresas de medios de comunicación están integrando la IA para ofrecer una personalización mejorada, y casi el 40% indica que está probando diferentes tecnologías para hacerlo. La personalización se ha convertido en la norma de los contenidos, y los usuarios se han acostumbrado a contenidos nuevos y relevantes en cada visita. La personalización es valiosa para los editores, ya que puede ayudarles a ganar la codiciada atención de los usuarios y dirigirla sabiamente para fidelizarlos y hacer crecer sus negocios.

A través de Newsroom y Homepage For You, Taboola está aportando sus capacidades de IA para ayudar a más de 3.500 editores y periodistas premium a personalizar sus sitios, mejorar el compromiso general y construir fidelidad a través de páginas de inicio y cabeceras de sección. Esto permite a los editores maximizar el valor de estas ubicaciones esenciales -donde llegan a sus superusuarios y a aquellos con el mayor potencial de convertirse en superusuarios- manteniendo un estricto control con herramientas altamente personalizables, ajustando su diseño con una integración flexible y dinámica, ahorrando tiempo editorial y generando ingresos incrementales a partir de un mayor compromiso con el sitio, nuevas suscripciones y ubicación de anuncios premium.

Entre los socios de Taboola que utilizan Homepage For You se encuentran editores líderes mundiales como McClatchy. Estos sitios han experimentado un aumento de más del 15% en visitas al mes, casi un 10% de aumento en páginas vistas por visita y contenido personalizado que resulta en un aumento de entre el 30 y el 50% en la tasa de clics (CTR) en comparación con el contenido curado en la misma posición.

Homepage For You forma parte de las ofertas integrales para editores de Taboola, que han generado casi 2.500 millones de dólares para los editores desde 2020 hasta 2023.

Javier López Prieto – head of SEO de Diario AS cuenta: “Taboola Newsroom es una herramienta muy útil en la búsqueda de tendencias y temas que están funcionando en mercados totalmente diferentes. Gracias a su “Topic Insights” uno puede crear clusters de contenidos gracias a sus gráficos de entidades que te permiten identificar noticias que se están viralizando y compararlos con la cobertura interna para incrementar esfuerzos u orientarse a otra temática. Muy útil y altamente recomendable”

“La interfaz gráfica y sencilla de Newsroom ha sido una de las principales razones por las que el equipo editorial de Le Télégramme adoptó la plataforma tan rápidamente. Es muy fácil controlar el crecimiento de la audiencia en tiempo real y comprobar tanto las fuentes de tráfico como las métricas de participación”, afirma Gilles Danet, director de Digital e Innovación de Le Télégramme. “Si bien la decisión del editor es final, los datos de Newsroom son una característica clave de las reuniones editoriales, informando a los periodistas sobre el rendimiento de los artículos para garantizar que nunca se pierda una oportunidad.”

“Homepage for You de Taboola nos permitió encontrar el equilibrio adecuado entre la curación periodística y la personalización del contenido. Nuestra experiencia con el producto ha mostrado resultados impresionantes, lo que nos llevó a utilizarlo en plataformas adicionales y dentro de más secciones de contenido”, ha asegurado Dror Amir, CPO de ynet.

“La capacidad de Taboola para potenciar áreas clave de nuestra página de inicio y otras secciones de nuestro sitio, sus enormes cantidades de datos de lectores que proporcionan información procesable, y su valiosa asociación para trabajar codo con codo con nuestro propio equipo editorial son los componentes básicos de nuestro éxito compartido”, ha afirmado Christian Broughton, director general de The Independent.

“Estamos viendo cómo la personalización aporta un claro valor a los editores de todo el mundo”, afirma Adam Singolda, CEO de Taboola. “Para los editores, los lectores más fieles son los que visitan directamente una página de inicio: lo hacen a menudo y confían en que los editores muestren contenidos relevantes para sus intereses. HomePage for You combina lo mejor de la IA avanzada de Taboola con información sobre los lectores obtenida de casi 600 millones de usuarios activos diarios para ofrecer a los lectores una experiencia verdaderamente personalizada, que les haga volver.”

