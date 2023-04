Artificial Intelligence: Limitaciones de ChatGPT

03/04/2023

Por: Tooba Sana, blogger invitado de SwissCognitive.

Si bien el mundo ciertamente está en la luna por las maravillas de ChatGPT, existen ciertas limitaciones en lo que ChatGPT puede y no puede hacer. Sin duda, es un gran avance en la IA, pero el viaje hacia la “singularidad” puede estar solo en su fase inicial. ChatGPT está lejos de crear una inteligencia similar a la humana, y mucho menos de reemplazarla.

Limitaciones del modelo de lenguaje



ChatGPT, transformador preentrenado generativo, se basa en el procesamiento del lenguaje natural (NLP) que tiene sus propias limitaciones. Por ejemplo, los modelos de lenguaje no pueden procesar adecuadamente palabras contextuales, frases, homónimos, sarcasmo y ambigüedad, por nombrar algunos. ChatGPT, del mismo modo, funciona mal cuando las entradas son ambiguas o están más allá de las capacidades de procesamiento del modelo de lenguaje.

ChatGPT tampoco puede procesar entradas demasiado complejas, jerga o abreviaturas excesivas.

Se desconcierta con los datos posteriores a 2021



ChatGPT está capacitado en conjuntos de datos recopilados en 2021 y antes. Funciona absolutamente bien si se le pregunta sobre información de 2021 o anterior. Sin embargo, no es adecuado para industrias con avances rápidos y sólidos.

Falta de entrada y salida multimodal

ChatGPT es solo un modelo basado en texto. Genera texto sobresaliente, pero no acepta otros modos de entrada, incluidos video, imagen o voz.

Bien adentro, bien afuera



ChatGPT funcionará tan bien como los comandos que se le pasan. En palabras simples, los buenos comandos generan buenos resultados y los malos comandos generan malos resultados. Por lo tanto, todavía existe la necesidad de un pensamiento creativo y estratégico sobre qué preguntar a ChatGPT o cómo generar un comando efectivo en beneficio propio.

Sin respuestas en tiempo real



ChatGPT solo usa datos y algoritmos predefinidos para enseñarse a sí mismo a replicar la inteligencia similar a la humana en las conservaciones. No está conectado a Internet y no puede generar respuestas en tiempo real. Por ejemplo, no puede informar sobre el tipo de cambio del dólar o el precio de las acciones de una empresa en tiempo real.

Originalidad de la copia



ChatGPT es un redactor instantáneo, pero la originalidad del contenido puede convertirse en un problema. Es más probable que ChatGPT genere resultados similares a los usuarios que hacen lo mismo. Google aborrece el contenido plagiado y cuando detecta contenido similar, lo oculta por defecto. Por lo tanto, podría terminar desclasificando el sitio web con contenido que uno piensa que es absolutamente loco, por lo tanto, lo que hace que sea muy difícil obtener tráfico. Como precaución, se debe verificar el contenido con programas como originality.ai antes de proceder a colocarlo en el sitio web.

Carece de empatía



Si bien ChatGPT puede haber replicado parte de la inteligencia humana (IQ), definitivamente está muy rezagado en el EQ del cociente emocional, que es la piedra angular de las interacciones humanas y los modelos de trabajo basados en humanos. Si bien los chatbots basados en IA pueden manejar perfectamente tareas repetitivas o recursivas, no pueden empatizar con las emociones humanas, lo que hace que la provisión de soporte sea un desafío en ciertos escenarios.

Conclusión



Si bien ChatGPT es excelente si solo pretende ser una herramienta de conservación basada en modelos de lenguaje. Sin embargo, no puede manejar entradas y salidas multimodales. Su rendimiento está sujeto a entradas de texto detalladas y bien recortadas que nuevamente requieren inteligencia humana. Por lo tanto, está lejos de reemplazar la inteligencia humana todavía.