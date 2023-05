Artificial Intelligence: Meta avisa sobre malware en ChatGPT van en aumento

Por staff

03/05/2023

Meta, propietaria de Facebook, dijo el miércoles que descubrió proveedores de “malware” que aprovechan el interés público por ChatGPT para inducir a los usuarios a descargar aplicaciones y extensiones de navegador maliciosas, comparando el fenómeno con las estafas de criptomonedas.

Desde marzo, el gigante de las redes sociales ha detectado unas 10 familias de programas malignos y más de 1.000 enlaces maliciosos que se promocionaban como herramientas del popular chatbot basado en inteligencia artificial.

Durante el mes de marzo Check Point Research, publicó los resultados de su análisis preliminar de ChatGPT4, la nueva versión de la popular herramienta de Inteligencia Artificial, resaltando la presencia de varios escenarios que permiten a los ciberatacantes agilizar sus esfuerzos y preparativos maliciosos, lo que deriva en resultados más rápidos y precisos para acelerar el cibercrimen.

En algunos casos, el “malware” incluía funciones de ChatGPT junto con archivos maliciosos, según la empresa.

En una rueda de prensa sobre el informe, Guy Rosen, director de seguridad de la información de Meta, afirmó que para los delincuentes “ChatGPT es la nueva criptomoneda”.

Ver más: Artificial Intelligence: Samsung prohíbe usar ChatGPT

A la pregunta de si la IA generativa ya se está utilizando en operaciones de información, los ejecutivos dijeron que aún es pronto, aunque Rosen dijo que espera que los “malos actores” utilicen las tecnologías para “intentar acelerar y quizás ampliar” sus actividades.

“Si bien la nueva plataforma claramente mejoró en muchos niveles, podemos informar que existen escenarios potenciales en los que los ciberdelincuentes pueden usar ChatGPT4 para acelerar sus actividades” asegura Oded Vanunu, Head of Products Vulnerabilities Research at Check Point Software. “Esta herramienta puede empoderar a los ciberatacantes, incluso aquellos con perfiles no técnicos o de bajo conocimiento. La IA desempeña un papel importante y creciente tanto en el ámbito de la ciberseguridad, tanto en el lado de la defensa como en los ciberataques«.

Días atrás Check Point Research ha detectado un nuevo foco en la sustracción de credenciales de las cuentas de ChatGPT Premium por parte de los ciberdelincuentes, en continuación con la tendencia vista desde finales del año pasado. Su objetivo es sortear las restricciones de “geofencing” impuestas por OpenAI, y así, obtener un acceso ilimitado a las funciones de esta herramienta de inteligencia artificial.

Esta problemática se suma a las recientes discusiones que hubo sobre la privacidad de ChatGPT en Italia, donde se ha prohibido la plataforma, y en Alemania, donde se está considerando su prohibición.