Artificial Intelligence: ¿Ya sabés para qué vas a usar ChatGPT?

¿Ya sabés para qué vas a usar ChatGPT?

29/05/2023

En los últimos meses se ha hablado mucho de OpenAI y el desarrollo de ChatGPT, como una de las plataformas tecnológicas más especializadas y de mayor adopción, que está evolucionando el camino de la investigación en inteligencia artificial.

Sin duda, ChatGPT ha sido un agente catalizador que sigue acelerando el proceso de transformación digital. Y, si bien es la estrella hoy por hoy, también hay otras plataformas y modelos que están despegando, tales como la inteligencia artificial conversacional, los chatbots, los asistentes virtuales y los asistentes de voz, entre otros.

La atención que genera el ecosistema Chat GPT empuja a las organizaciones a repensar su modelo de negocio y, al mismo tiempo, a utilizar esta nueva plataforma a su favor, no solo como músculo para ganar velocidad y eficiencia en el desarrollo de sus soluciones, sino también para sumarla a su oferta comercial.

La inteligencia artificial está impulsando la automatización de procesos empresariales y la toma de decisiones basada en datos, lo que genera importantes beneficios en términos de productividad y rentabilidad, al tiempo que abre la posibilidad para construir nuevos servicios y productos, utilizando los servicios cognitivos que ofrece, y cuyo acceso se ha simplificado, por lo que para desarrollar un modelo de negocio utilizando inteligencia artificial ya no es necesario un ejército de ingenieros expertos en machine learning.

Jorge Linares, Chief Revenue Officer de Nubiral señala que, “Las empresas deben iniciar un camino guiado por la innovación y la transformación, donde es importante trabajar fuertemente en la identificación de casos de uso que les permitan tangibilizar y medir los beneficios en el menor tiempo posible.”

Tal es el caso de los call center, cuyo interés radica en transcribir conversaciones para identificar puntos clave dentro de la conversación, o para la atención de indicadores regulatorios. O el caso de las plataformas de streaming, cuya atención está puesta en optimizar los motores de búsqueda, así como las plataformas de e-commerce, que buscan facilitar el análisis de sus competidores.

“Desde nuestra experiencia, el primer paso para una empresa que quiere comenzar a explorar GPT o cualquiera de estos modelos para su negocio, es identificar el caso de uso, la funcionalidad concreta sobre la cual se lo querrá aplicar, la interacción con el usuario final y, a partir de ahí, investigar, desarrollar y experimentar. Los casos de uso funcionan como un agente catalizador para repensar y acelerar estos procesos de innovación y transformación digital”, indicó el directivo de Nubiral.

Más allá de los beneficios que ofrece ChatGPT, es recomendable tener presente que se trata de una tecnología nueva, por lo que hay que emprenderla con una mentalidad experimental, y en el proceso estar al pendiente de las validaciones, así como tener un ambiente controlado, donde sea posible analizar cómo mejorar lo que existe y cómo complementarlo, en lugar de reemplazar un proceso por otro.

Recientemente, Microsoft anunció en conjunto con OpenAI, servicios que giran en torno de sus diferentes áreas de soluciones, como: Azure Open AI, Github Copilot, Microsoft 365 Copilot, Copilot in Power Platform, New Bing & Edge using ChatGPT, Dynamics 365 Copilot y Security Copilot.

Sin duda, la oferta de servicios y soluciones seguirá en aumento, por lo que habrá una mayor competencia y las empresas tendrán más opciones para aplicar en su operación y modelos de negocio.

