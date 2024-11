Asahi Group lanza una iniciativa global de sostenibilidad: The Challenge exige que las empresas emergentes y las empresas en expansión impulsen innovaciones de cero emisiones netas

Por staff

21/11/2024

TOKIO, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Asahi Group Holdings, Ltd. anuncia el lanzamiento de la plataforma de crecimiento sostenible, que comienza con The Challenge (Environment) [El desafío (medio ambiente)], una convocatoria global para que empresas emergentes y en expansión promuevan soluciones ambientales innovadoras. Esta iniciativa se alinea con la meta de Asahi de lograr cero emisiones netas en toda su cadena de valor para 2040.

“Asahi está comprometida con la sostenibilidad y The Challenge refleja nuestra dedicación en forjar alianzas que impulsen cambios de gran impacto”, afirmó Drahomira Mandikova, directora de sustentabilidad de Asahi Group Holdings. “Al trabajar con nuevas empresas innovadoras, nuestro objetivo es acelerar el progreso hacia un futuro más sostenible”.

En colaboración con Antler Ibex, la rama de innovación corporativa de la mundialmente reconocida firma de capital de riesgo Antler, Asahi aprovechará la experiencia de la industria y la vasta red de Antler para promover soluciones innovadoras de sostenibilidad. “Junto con Antler Ibex, estamos listos para apoyar ideas audaces que nos acerquen a nuestra meta de cero emisiones netas”, agregó Mandikova.

The Challenge (Environment) invita a empresas emergentes y en expansión de todo el mundo a abordar temas clave de sostenibilidad, tales como:

Agricultura sostenible y materias primas

Energía renovable y eficiencia

Embalaje sostenible y economía circular

Conservación y eficiencia del agua

Transporte sostenible

Diseño de productos y modelos de mercado sostenibles

Nuevos modelos de negocio de gran impacto

Nathan Jackson, de Circular Ventures en Asahi Beverages, destacó la importancia de la colaboración entre empresas: “Siempre me inspira el nivel de innovación que surge de las empresas emergentes y las empresas de capital de riesgo en el ámbito de la sostenibilidad. The Challenge nos permite llevar las mejores ideas a Asahi, para apoyar nuestro recorrido hacia la sostenibilidad y ayudar a las nuevas empresas a escalar sus soluciones. Juntos podemos tener un impacto significativo”.

Los participantes seleccionados tendrán la oportunidad de:

Construir relaciones estratégicas con Asahi y su red de empresas de capital de riesgo y líderes de la industria

Acceder al ecosistema exclusivo de experiencia, datos y herramientas especializadas de Asahi

Desarrollar posibles alianzas comerciales para impulsar la innovación sostenible

Baz Saidieh, socio global de Antler, se hizo eco del espíritu de la iniciativa: “Resolver los mayores desafíos del mundo requiere de colaboración e ideas audaces. Nos encanta apoyar a Asahi en su recorrido hacia cero emisiones netas a través de nuestra plataforma de innovación, Ibex. El ecosistema de empresas emergentes y en crecimiento no es solo una oportunidad: es la base fundamental para el éxito. Las grandes cosas nunca son construidas solamente por individuos, sino por equipos que superan los límites juntos”.

Aplique para The Challenge (Environment) aquí: https://bit.ly/AGH-The-Challenge-Application

Fecha límite de presentación de solicitudes: 00:01 GMT, viernes 29 de noviembre de 2024

Acerca de Asahi Group Holdings

Asahi Group Holdings, Ltd. es un líder mundial que ofrece una colección diversa de marcas centradas en cerveza, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y alimentos. Nuestra misión es cumplir nuestra promesa de gran sabor y darle vida a más diversión. Fundado en Japón en 1889, el Grupo siempre ha estado comprometido con la innovación y la calidad. Esta dedicación ha reunido marcas icónicas y la experiencia de cervecerías reconocidas de todo el mundo, incluidas aquellas con una rica herencia que se remonta a siglos atrás. Nuestro enfoque ha culminado en una cartera de marcas reconocida a nivel mundial que incluye cervezas premium como Asahi Super Dry, Peroni Nastro Azzurro, Kozel, Pilsner Urquell y Grolsch. “Make the world shine” (“Haz que el mundo brille”) articula el compromiso de Asahi Group de construir conexiones entre las personas, allanando así el camino para un futuro sostenible juntos. A través de estas conexiones, podemos contribuir a un mundo más brillante, tanto hoy como en el futuro. Con presencia global principalmente en Japón, Europa, Oceanía y el Sudeste Asiático, proporcionamos más de 10.000 millones de litros de bebidas a consumidores de todo el mundo y generamos ingresos de más de 2,7 billones de JPY al año. Con sede en Japón, Asahi Group Holdings cotiza en la Bolsa de Valores de Tokio: (Prime Market: 2502.T).

Contacto

Nathan Jackson, Circular Ventures, Asahi Beverages Pty. Ltd.

Nathan.Jackson@asahibeverages.com

Acerca de Antler Ibex

Ibex es la rama de innovación corporativa de Antler y está diseñada como una plataforma de innovación e inversión específica del sector. Su objetivo es ayudar a las corporaciones a transformar su enfoque del desarrollo tecnológico, ya que fomenta colaboraciones con empresas emergentes. A través de Ibex, las empresas pueden navegar mejor por las complejidades del crecimiento, lo que garantiza que sus asociaciones con empresas emergentes conduzcan a resultados medibles e impactantes.

Antler es uno de los inversores en fase inicial más activos a nivel mundial. La empresa es líder en inversiones de “Día Cero”, un enfoque de capital de riesgo centrado en asociarse con los fundadores antes del lanzamiento. Antler elimina sistemáticamente las limitaciones de capital y de red para los emprendedores tecnológicos en etapa inicial al brindarles coincidencias con cofundadores, validación profunda del modelo de negocios, capital inicial, apoyo de expansión y financiamiento de seguimiento. Antler está presente en 27 ciudades de los ecosistemas tecnológicos más importantes del mundo y ha realizado más de 1.300 inversiones en nuevas empresas en etapa inicial, con el objetivo de respaldar más de 6.000 para 2030. Para obtener más información sobre Ibex, consulte aquí.

Contacto

Rike Döpp Bergérus, vicepresidenta de Comunicaciones Globales

rike@antler.co

Las fotografías que acompañan a este anuncio están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ecc68a3f-7935-4e4a-938d-24bf3bc3d2e6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c59cfa32-2cbf-440f-804b-de2ff98a9329

