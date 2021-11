Así funciona la actualización One UI 4 de Samsung

Por staff

19/11/2021

Samsung Electronics Co., Ltd. anunció hoy el lanzamiento oficial del One UI 4, que se implementará por primera vez en la serie Galaxy S21, incluidos Galaxy S21, Galaxy S21 + y Galaxy S21 Ultra a partir de hoy. Con nuevas opciones de personalización, funciones de privacidad y acceso al ecosistema en constante expansión de Samsung, el One UI 4 ofrece una experiencia móvil mejorada que le permite tener el control.

“Estamos comprometidos en brindar a todos acceso a las mejores experiencias móviles posibles lo más rápido posible”, dijo Janghyun Yoon, vicepresidente ejecutivo y jefe del equipo de plataforma de software, del Mobile Communications Business de Samsung Electronics. “El One UI 4 cumple esa promesa al equipar a los usuarios de teléfonos inteligentes Galaxy con las últimas funciones de personalización y privacidad. Pero no vamos a parar ahí. Pronto, otros usuarios de teléfonos inteligentes y tabletas también podrán beneficiarse de esta actualización de software, lo que permitirá una experiencia más integrada en todo nuestro ecosistema “.

Tu Galaxy a tu manera

One UI 4 te permite crear una experiencia móvil personalizada para satisfacer tus necesidades únicas y expresar tu individualidad. Con una gran cantidad de nuevas paletas de colores para elegir, puedes cambiar la apariencia de todo, desde la pantalla de inicio hasta los íconos, el menú, los botones y el fondo. Y con los widgets rediseñados que ofrecen una personalización aún más profunda, nunca fue tan fácil dejar tu toque personal en tu teléfono inteligente. Puedes expresarte aún más fácilmente con una amplia variedad de funciones de emoji, GIF y stickers disponibles directamente desde tu teclado.

Protege lo más importante

No hay privacidad sin una seguridad sólida. Por eso, con One UI 4, Samsung ofrece las últimas funciones de privacidad y seguridad para que puedas elegir exactamente lo que deseas compartir o mantener en privado. Desde avisarte cuando una aplicación intenta acceder a tu cámara o micrófono, hasta un nuevo panel de privacidad que reúne todas tus configuraciones y controles en un lugar conveniente, con One UI 4, monitorear y controlar tu configuración de privacidad es simple.

Conectándote a un ecosistema expandido

One UI 4 te ayuda a aprovechar al máximo el increíble ecosistema expandido de dispositivos y aplicaciones de terceros de Samsung, lo que permite una experiencia móvil más poderosa.

Las asociaciones de Samsung con otros líderes de la industria, como Google, garantizan una experiencia perfecta al utilizar sus aplicaciones y servicios de terceros favoritos. Esto significa que puedes aprovechar aplicaciones como Google Duo, que ofrece videollamadas de alta calidad con amigos y familiares.

Y si estás utilizando un Galaxy Fold, Galaxy Watch o Galaxy Tab, tendrás consistencia en todos tus dispositivos y podrás sincronizarlos sin problemas.

Disponibilidad

El One UI 4 estará disponible en la serie Galaxy S21 a partir del 15 de noviembre y pronto estará disponible en las series Galaxy S y Note anteriores, así como en las series Galaxy A, plegables y tabletas. Este anuncio viene junto con una nueva actualización de software para la serie Galaxy Watch que, a partir de hoy, permite a los usuarios disfrutar de funciones de salud mejoradas y nuevas opciones para personalizar la pantalla de tu reloj.