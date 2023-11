Así puedes proteger tu corazón y tu dinero de estafas románticas

Entre las distintas formas de fraude cibernético actuales sobresalen las estafas románticas, con las que se busca generar una conexión emocional para obtener dinero, enviar enlaces maliciosos o pedir recompensas. Además de la pérdida monetaria, este tipo de engaños tienen un impacto sentimental en quienes son víctimas, por esta razón desde Bitso —la empresa de servicios financieros impulsados por criptomonedas líder en Latinoamérica— compartimos algunas claves que te permitirán reconocer estas farsas y evitar caer en ellas.



De acuerdo con una encuesta realizada por Kaspersky —firma global de ciberseguridad y privacidad digital—, 1 de cada 5 personas en Latinoamérica ha establecido contacto con un perfil falso a través de alguna app de citas; otro estudio de la misma empresa revela que 8 de cada 10 personas que utilizan esta aplicaciones en la región, teme ser víctima de fraude.



Para detectar perfiles falsos o con intenciones maliciosas, es importante que reconozcas algunas señales:Todo sucede muy rápido: dado que la intención real de estos perfiles no es encontrar pareja, sino estafar al mayor número de personas, este tipo de personajes buscarán crear una conexión de manera muy rápida contigo; también te harán sentir en confianza con confesiones o contándote sus problemas personales para después pedirte dinero o ayuda.



Piden préstamos, dinero o compra de artículos o servicios: una vez que han creado un vínculo emocional, buscarán que les ayudes a resolver alguna supuesta emergencia personal, un problema de salud o realizar un pago y prometerán devolverte cuanto antes la ayuda. También pueden solicitarte dinero con el pretexto de viajar a conocerte.



No tiene cuenta en redes sociales o tiene pocos contactos: este tipo de personas suele dar información genérica para evitar revelar su identidad real; en el caso del uso de redes sociales, mencionan que no las tienen o registran poca actividad y contactos. Además, normalmente se rehúsan a realizar una videollamada que te permita confirmar que son la misma persona de las fotos.Para proteger tu integridad y tus criptodivisas, es esencial tener precaución al conocer a cualquier persona mediante redes sociales o aplicaciones y seguir estos consejos:No dar clic a enlaces: evita ingresar a cualquier enlace que te envíen, pues podría poner en riesgo la seguridad de tus equipos y cuentas. Adicionalmente, recuerda tener instalado y actualizado el antivirus de todos tus equipos.



No des información personal: actúa con cautela, resguarda tu identidad y la información que proporcionas, especialmente cuando no conoces a la persona con la que estás en contacto.

Realiza una videollamada antes de reunirte en persona: solicita hacer videollamadas en las que puedas verificar que la persona de las fotografías es la misma con la que estás teniendo contacto, y si decides reunirte, busca que sea en lugares públicos, y tómate el tiempo necesario antes de hacerlo.



Investiga el perfil y confía en tu instinto: utiliza las herramientas digitales para buscar el perfil de la persona con quien hablas; los buscadores te permiten localizar si la misma fotografía es utilizada en otros lugares, lo que te permitirá descubrir si son imágenes de stock o falsas. Si desconfías de que sea una persona real, confía en la sensación y corta el contacto.Estos consejos te ayudarán a mantener tus inversiones y sentimientos resguardados, así como a mantenerte fuera de las estadísticas de estafas románticas.