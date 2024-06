Asia Shipping automatiza 90% do processo de importação utilizando inteligência artificial

03/06/2024

(Brasil) A inteligência artificial no comércio exterior (Comex) já é uma realidade. A Asia Shipping, maior integradora logística digital da América Latina, está automatizando suas operações de importação aérea e marítima com a ajuda da IA. Atualmente, cerca de 90% das funcionalidades do departamento do comércio exterior podem ser automatizadas pela plataforma da Dati, startup catarinense adquirida parcialmente pela Asia Shipping.



Utilizando IA e Machine Learning, a plataforma consegue gerir e se comunicar de forma autônoma com todo o ecossistema de importação e exportação, atuando de maneira proativa e preventiva com base na análise de dados. Incorporada aos processos da Asia Shipping, a solução é capaz de gerar follow-ups automáticos, compilar respostas, gerar checklists para emissão de invoices e BLs, emitir declarações de importação e montar KPIs de todas as operações, identificando possíveis gargalos.



Com a implantação da plataforma, a Asia Shipping economiza cerca de 80 horas por mês. “No comércio exterior, lidamos com um volume massivo de informações que precisam ser processadas e analisadas rapidamente. Tarefas repetitivas e demoradas, como preenchimento de documentos e verificação de registros, podem ser realizadas rapidamente, liberando os colaboradores para se concentrarem em atividades mais estratégicas”, comenta Rafael Dantas, diretor de Vendas da Asia Shipping.



A plataforma também faz a diferença na conformidade e regulamentação. Com todas as informações compiladas pela IA, a plataforma é capaz de calcular todos os impostos e outros custos de qualquer operação. Além disso, a plataforma já está preparada para a transição gradual para a Declaração Única de Importação (DUIMP), que será implementada em breve.



De acordo com o executivo, a tecnologia destaca-se por sua capacidade de integrar diferentes plataformas de fornecedores, como Forwarding ou armadores, por meio de APIs. Com a Dati, é possível centralizar agendamentos, acompanhamento de cargas e comunicação, simplificando o processo para os clientes do início ao fim do embarque. “Isso elimina a necessidade de entender diversos ‘trackings’ ou ‘follow ups’, pois todas as informações são automatizadas em uma única plataforma. Essa abordagem melhora a gestão da logística, desde o embarque até a entrega final, de forma mais eficaz e transparente”, complementa Dantas.

