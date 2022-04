Asistentes virtuales-humano, la dupla que está creando las empresas del futuro

26/04/2022

El tamaño del mercado de la inteligencia artificial (IA) hacia finales de 2020 alcanzaba un valor de 60,000 millones de dólares a nivel mundial y se calcula que para 2028 se encuentre por encima de los 900,000 millones de dólares, lo que implica un crecimiento anual del 40% para los próximos años, de acuerdo con el reporte Artificial Intelligence Market Size, Share & Trends, de Grand View Research.

Por su parte, Mordor Intelligence, en su análisis Chatbot Market (2022-2027), el segmento de asistentes conversacionales podría llegar a valer más de 100,000 millones de dólares para 2026, un incremento que rondaría el 35% en relación con su tamaño de mercado actual.

No son fortuitas esas predicciones. Actualmente la implementación de IA mediante chatbots y voicebots está presentando oportunidades de oro para las empresas. Su uso permite eficientar procesos en todas las áreas de un negocio como atención al cliente, ventas o marketing.

“Se trata de tecnología poderosa que dinamiza relaciones con clientes y equipos de trabajo; por el otro, su procesamiento de datos para reconocer patrones entre interacciones ofrece información clara y certera para enriquecer los procesos de toma de decisiones de una empresa”, apunta César Cárdenas, CEO de Artificial Nerds, empresa que desarrolla asistentes virtuales de IA para potencializar el crecimiento de los negocios e instituciones de gobierno.

Eficiencia y productividad por los cielos

Gartner estimó, en su reporte Making Sense of the Chatbot and Conversational AI Platform Market, que los asistentes virtuales por chat impulsados por IA tienen la capacidad de recuperar anualmente cerca de 6,000 millones de horas de trabajo a nivel mundial, lo que se traduce en incrementos de productividad enormes. De tal modo, la dupla chatbots-capital humano está creando a las empresas del futuro desde ahora.

“Hay quienes tienen temor de que la IA desplazará a los humanos de sus trabajos, pero la realidad es muy diferente. La idea detrás de estos avances tecnológicos es poder auxiliar a las personas para que puedan ser lo más eficientes posibles y puedan concentrarse en lo que verdaderamente da valor agregado a su labor, en vez de perderse en cuellos de botella creados por procesos poco eficientes”, agrega el CEO de Artificial Nerds.

Al respecto, el World Economic Forum, en su reporte The Future of Jobs de 2020, estimó que la inteligencia artificial tiene el potencial de crear un añadido de 12 millones de empleos no especializados en más de 26 países para 2025.

Desarrollo y crecimiento

El emparejamiento de estas herramientas digitales y humanos en la operación de una empresa abre posibilidades de eficiencia y productividad que impacta de manera positiva a los equipos de trabajo humanos, pues también les ayuda a tomar mejores decisiones o crear estrategias más impactantes gracias a la data que recaban.

Pero lo más importante del proceso es que la IA de los asistentes virtuales sabe cuándo es que debe canalizar a un cliente con un asistente humano, con información relevante ya recabada y procesada, lo cual ayuda a los empleados a ofrecer un servicio de calidad increíble.

“Esto mismo se replica en distintas áreas de una empresa. Asistentes virtuales y humanos pueden trabajar codo a codo para encontrar los espacios y momentos idóneos para que cada parte desempeñe el papel que le corresponde. Se puede pensar como una orquesta, en la que cada elemento juega un papel. Lo ideal es encontrar un punto armónico en el que tecnología y trabajo humano convivan para explotar todo el potencial de una empresa”, concluye Cárdenas.