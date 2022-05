Asus anuncia el evento virtual For Those Who Dare: Boundless

Por staff

06/05/2022

Asus Republic of Gamers (ROG) anunció For Those Who Dare: Boundless, un evento de lanzamiento virtual en el que se dará a conocer la próxima generación de productos gaming de alto rendimiento. El evento presentará la laptop ROG más potente orientada a los eSports y la más versátil laptop gamer, para una ultra versatilidad y un rendimiento superior. El evento tendrá lugar el 17 de mayo de 2022 a las 10.00 p.m. CST.

ROG anunciará sus últimas innovaciones con características ocultas únicas, capacidades de refrigeración glacial inéditas, juegos versátiles y un rendimiento de la CPU sin precedentes. Esta nueva generación de laptops con el silicio más novedoso introduce más núcleos y potencia, y rompe todos los límites y fronteras, para un rendimiento sin igual y sin límites.

A lo largo del evento, los espectadores formarán parte de una experiencia única de inmersión, en la que se mostrarán potentes productos y un amplio contenido de juegos. Los espectadores también serán parte integral de este nuevo capítulo de ROG.

Únete de manera online para disfrutar del espectáculo mientras ROG desvela sus últimos productos gaming en https://rog.gg/Boundless_pr1.