ASUS anuncia In Search of Incredible: Transcendence evento virtual para CES 2024

Por staff

22/12/2023

ASUS ha anunciado hoy In Search of Incredible: Transcendence, su evento virtual de lanzamiento para CES 2024, que presentará logros en sostenibilidad, anuncios sobre sostenibilidad e IA, y emocionantes innovaciones que abarcarán todo el portafolio de ASUS. El evento online tendrá lugar el 9 de enero de 2024 a las 11:00 a.m. hora Ciudad de México, en un sitio dedicado al evento de ASUS, con anuncios de productos que abarcarán las líneas de ASUS Creadores, Consumo, Business o negocios, networking, display, desktop, mini-PC y mucho más.

La amplia gama de increíbles productos que llevará ASUS a CES 2024 pondrá en la mira el compromiso con el fomento de la sostenibilidad y la creación de una economía circular, incluido el aumento del porcentaje de materiales reciclados en el diseño de los productos, así como la disminución de huella de carbono a través de otras medidas como el embalaje sostenible, las cadenas de suministro energéticamente eficientes y nuestros servicios Carbon Partner.

Como pioneros en innovación, ofrecemos constantemente productos de vanguardia que responden a las necesidades cambiantes de los consumidores. En nuestra sociedad moderna, a menudo tenemos que cambiar de papeles (del trabajo a las obligaciones sociales, pasando por el cuidado de otras personas) y, por tanto, necesitamos un amplio espacio para realizar varias tareas a la vez. Los consumidores pueden prepararse para encontrar una gama de productos de vanguardia que facilitan sin esfuerzo la multitarea, permitiendo a los usuarios gestionar sin esfuerzo diversas tareas siempre que necesiten un poco más de espacio para maniobrar. Pero la sociedad actual también crea una necesidad de movilidad y tamaños reducidos, lo que hace que los mini PC sean cada vez más relevantes, tanto para los consumidores como para las empresas. Estamos encantados de poder mostrar la primera oleada de PC ASUS NUC, mini-PC nacidos de la larga colaboración entre ASUS e Intel.

Tener en cuenta las necesidades de los clientes también significa hacerles la vida más fácil y mejorar la experiencia del usuario en lo que respecta al software. Esto también significa que adoptamos continuamente nuevas tecnologías en nuestro proceso de diseño de productos. Muchos de nuestros nuevos productos son compatibles con Microsoft Copilot y otras aplicaciones de IA, e incluso permiten el cómputo local, lo que los hace capaces de ejecutar un número limitado de funciones sin conexión. Implementar funciones de IA en nuestros productos y aumentar su capacidad para ejecutar aplicaciones de IA es una conclusión lógica de nuestra filosofía Design Thinking, y nos esforzamos por convertir las laptops en las mejores herramientas de productividad posibles. Además, la IA puede ayudar a optimizar el consumo de energía, fomentando la sostenibilidad.

Los productos ASUS presentados durante el evento de lanzamiento virtual, y muchas más innovaciones, estarán disponibles para demostraciones prácticas y pruebas en el Media Showroom de ASUS & ROG CES 2024 en el tercer piso de The Venetian Expo sala de reuniones #3102, el 8 de enero de 10 a.m. a 6 p.m. y del 9 al 11 de enero de 9 a.m. a 6 p.m. PST.

