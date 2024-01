ASUS junto a NVIDIA llevan las laptops al siguiente nivel

ASUS en conjunto con NVIDIA, ahondaron en el uso de tecnologías NVIDIA en el portafolio de laptops gamers ASUS y ROG. Estas laptops son el compañero ideal para las personas que buscan disfrutar de los mejores gráficos al momento de jugar videojuegos o consumir contenido multimedia.ASUS continúa su compromiso con el diseño elegante y la portabilidad de sus laptops. Los equipos que cuentan con tarjetas gráficas para laptop NVIDIA GeForce RTX Serie 40, combinan potencia y elegancia, convirtiéndose en compañeros ideales tanto para el trabajo como para el entretenimiento.



Los materiales de calidad premium y pantallas de alta resolución contribuyen a una experiencia de usuario de alto nivel.Las tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX Serie 40, potencian las laptops más rápidas del mundo para jugadores y creadores. Gracias a la arquitectura ultra eficiente NVIDIA Ada Lovelace, las laptops RTX Serie 40 incorporan los Núcleos Tensor especializados en IA, lo que permite nuevas experiencias que no son posibles con una laptop normal.



Ofrecen un salto cuántico en el rendimiento con DLSS 3 y mundos virtuales realistas con ray tracing completo. Además, las tecnologías Max-Q impulsadas por IA optimizan el rendimiento del sistema, la energía, la duración de la batería y la acústica para alcanzar la máxima eficiencia.NVIDIA GeForce RTX y DLSS 3 transforma las laptops a través del proceso, el diseño y las tecnologías. El resultado es una enorme reducción de hasta dos tercios de la potencia para obtener el mismo rendimiento.



Dicho de otro modo, las GPUs de la Serie 40 junto con la IA superan a la generación anterior con sólo un tercio de la potencia. De la misma forma, NVIDIA Reflex y las GPUs NVIDIA GeForce RTX Serie 40 ofrecen la latencia más baja y la mejor capacidad de respuesta para lograr la mejor ventaja competitiva. Reflex se diseñó para optimizar y medir la latencia del sistema, ya que proporciona una adquisición de objetivos más rápida, tiempos de reacción más rápidos y la mejor precisión de puntería para los juegos competitivos.



Dentro de los equipos presentados se encuentran varias laptops que forman parte de las líneas de ASUS ROG y ASUS TUF:



ROG Strix SCAR 18



Es la laptop perfecta para el gamer más exigente y competitivo del momento, y por supuesto para aquellos que gozan de hacer streaming, potenciada por su procesador Intel Core i9-13980HX que dará un excelente resultado en conjunto con su tarjeta de video NVIDIA GeForce RTX 4090 compatible con DLSS 3, el rendimiento no será un problema con este equipo. Además, su pantalla ROG Nebula Display permite tener un campo visual mucho más amplio en juegos compatibles de última generación, y la fluidez no será ningún problema con sus 240Hz, un tiempo de respuesta de 3ms y compatible con G-Sync. La ROG Strix SCAR 18 tiene todo el potencial necesario para explotar las habilidades del gaming.