Aumenta hasta un 31% la tasa de conversión con estrategias multicanal efectivas

17/08/2024

(Global) CleverTap, la plataforma de engagement all in one, publicó su informe de investigación de mercado titulado “Desentrañando la estrategia de marketing multicanal”, el cual destaca la necesidad de adaptar los enfoques de marketing para que resuenen con las audiencias regionales y, al mismo tiempo, mantenga una presencia global cohesiva. También subraya la importancia de comprender los matices locales y específicos de la industria para optimizar las estrategias multicanal a medida que las empresas crecen.

El informe analizó a más de 600 empresas a nivel global, examinando diversos factores que podrían influir en su estrategia omnicanal, como la etapa de crecimiento del negocio, las particularidades geográficas, la dinámica de la industria, los hitos en la vida de los clientes y la retención de usuarios. La estrategia multicanal de una empresa consiste en seleccionar el número y la combinación adecuada de canales, dependiendo tanto de la fase de crecimiento de la empresa como de la etapa del ciclo de vida del cliente. Un indicador clave de la etapa de crecimiento de una empresa es el número de usuarios activos mensuales. Se observa que las empresas que implementan cuatro o más canales como parte de sus estrategias omnicanal pueden ver un aumento de hasta el 49% en sus tasas de conversión.

Aunque el correo electrónico sigue siendo predominante en mercados como Estados Unidos y el Reino Unido, los SMS ejercen una influencia considerable en regiones como China y Estados Unidos, mientras que WhatsApp se consolida como una fuerza dominante en América del Sur y Asia. El informe reveló que la implementación de una estrategia de marketing omnicanal impacta áreas clave como la adhesión a la aplicación, las tasas de conversión y las tasas de incorporación. Entre los aspectos más destacados se encuentran:

Engagement:

Incremento del 23% de engagement en plataformas Fintech mediante el uso de correo electrónico, notificaciones push y mensajes dentro de la aplicación.

mediante el uso de correo electrónico, notificaciones push y mensajes dentro de la aplicación. Aumento del 16% en el engagement en plataformas de suscripción utilizando solo correo electrónico, con un posible incremento superior al 20% al combinarlo con otros canales.

utilizando solo correo electrónico, con un posible incremento superior al 20% al combinarlo con otros canales. Alza del 13% en el engagement en plataformas de juegos al integrar correo electrónico, notificaciones push, mensajes en la aplicación y la bandeja de entrada de la aplicación.



Tasas de conversión:

Hasta un 31% de tasas de conversión en aplicaciones Fintech , con el correo electrónico, las notificaciones push y los mensajes dentro de la aplicación como elementos clave.

, con el correo electrónico, las notificaciones push y los mensajes dentro de la aplicación como elementos clave. Incremento del 16% en las conversiones en aplicaciones de suscripción , impulsado por notificaciones push y mensajes en la aplicación.

, impulsado por notificaciones push y mensajes en la aplicación. Alza del 10% en las conversiones en la industria del juego , gracias a notificaciones push y mensajes en la aplicación.

, gracias a notificaciones push y mensajes en la aplicación. Crecimiento del 6% en las conversiones en E-commerce, derivado de una estrategia multicanal que incluye notificaciones in-app, in-box, email y push.



Fidelización de las Apps:

Incremento de más del 28% en plataformas Fintech al utilizar más de tres canales.

al utilizar más de tres canales. Aumento de entre el 30% y el 70% en la retención en plataformas de suscripción , como servicios de streaming o compras de comestibles, al emplear entre dos y cuatro canales.

, como servicios de streaming o compras de comestibles, al emplear entre dos y cuatro canales. Crecimiento del 32% en la retención en plataformas de gaming al integrar más de tres canales.

al integrar más de tres canales. Mejora del 26% en la retención en plataformas de E-commerce utilizando más de tres canales.

Al comentar sobre el informe, Jacob Joseph, vicepresidente de ciencia de datos, dijo: “Muchas organizaciones suelen abordar el engagement del cliente con un enfoque limitado, aunque esto puede ser relevante, reduce su efectividad. Nosotros subrayamos la importancia de adoptar un enfoque holístico para lograr resultados realmente impactantes. Al utilizar de manera estratégica una combinación de canales, las empresas pueden mejorar notablemente su engagement. Los resultados muestran que contar con una plataforma integral de MarTech es esencial para los especialistas en marketing que enfrentan la complejidad de múltiples canales. “Este enfoque aborda los desafíos y potencia el compromiso y la efectividad en general, asegurando que ningún punto de contacto con el cliente sea pasado por alto y que cada interacción esté optimizada para el éxito”.

