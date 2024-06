Aumento de participación extranjera en inversiones chinas: David Barrett, director ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd, comparte perspectivas con Yi Cai

06/06/2024

David Barrett, director ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd, como uno de los oradores en el Foro de estrategia principal de Yi Cai sobre oportunidades de inversión chinas

David Barrett, director ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd, comparte perspectivas con Yi Cai acerca del aumento de la participación extranjera en las inversiones chinas. Explora los factores que impulsan a los principales inversores a los mercados chinos y ofrece su perspectiva sobre su crecimiento futuro.

LONDRES, June 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — David Barrett, director ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd, recientemente compartió sus perspectivas acerca de la creciente participación extranjera en las inversiones chinas durante una entrevista a fondo con Yi Cai. Barrett exploró los factores que impulsan a los grandes inversores hacia los mercados chinos y ofreció su perspectiva sobre el futuro de estas inversiones.

Aumento de participación extranjera

En los últimos meses, se observó un aumento notable en la participación extranjera en acciones chinas, impulsado por inversores de alto perfil. Michael Burry, conocido por sus predicciones durante ‘The Big Short’, aumentó considerablemente sus inversiones en JD.com y Alibaba. Del mismo modo, el fondo de cobertura de David Tepper invirtió enormemente en tecnología y en los mercados chinos. Esta creciente participación está reflejada en el rendimiento del índice Nasdaq Golden Dragon China, que aumentó un 14,86% del 22 de abril al 3 de mayo, alcanzando su mayor ganancia de dos semanas desde enero de 2023. El 16 de mayo, el índice cerró con un alza del 2,49%, marcando su nivel más alto desde septiembre de 2023.

Barrett atribuye esta participación renovada al valor relativo que ofrecen los mercados chinos. “Los índices chinos han enfrentado dificultades desde la quiebra de la propiedad en 2021, causando una caída significativa en la inversión extranjera directa y la confianza interna. Sin embargo, esto condujo a discrepancias extremas en los precios, lo que hace que las acciones chinas sean una opción atractiva para los inversores centrados en el valor “, explicó Barrett. “inversores como Burry y Tepper son conocidos por su enfoque estratégico en carteras de alta concentración, y sus importantes inversiones en empresas chinas indican una confianza sólida en el potencial alcista de estos mercados”.

Perspectivas futuras de las inversiones chinas

Con miras hacia el futuro, Barrett se mantiene optimista sobre el crecimiento continuo de los mercados chinos. “Hay varios indicadores que sugieren que el gobierno chino está tomando medidas eficaces para estimular el crecimiento económico y restaurar la confianza del mercado”, señaló Barrett. “Los esfuerzos para apoyar a las áreas vulnerables de la economía, fomentar las inversiones nacionales y estabilizar el panorama financiero están comenzando a mostrar resultados positivos”.

Enfatizó el rol fundamental de la política interna para sostener este crecimiento. “Las políticas destinadas a reducir los riesgos relacionados con la propiedad, apoyar a la industria de semiconductores y alentar a las empresas estatales para fortalecer sus posiciones financieras son esenciales. Además, es probable que las iniciativas para aumentar los pagos de dividendos entre las empresas chinas atraigan a más inversores extranjeros que buscan rentabilidad en un entorno de tasas de interés más altas “.

Sectores prometedores y asignación global de activos

Barrett destacó el sector tecnológico como un área clave para la inversión dentro de los mercados bursátiles de acciones A y Hong Kong. “Las empresas tecnológicas chinas están a la vanguardia de la innovación y, con un apoyo gubernamental sustancial, están bien posicionadas para enfrentar los desafíos globales”, afirmó Barrett. “Por ejemplo, si China enfrenta obstáculos en la compra de semiconductores, tiene la capacidad de desarrollar los suyos propios. Dados los impresionantes márgenes de beneficio observados en empresas como NVIDIA, existe un fuerte incentivo para que las empresas chinas produzcan chips competitivos y de menor costo. Con un importante apoyo e inversión del gobierno, la resiliencia y el potencial de crecimiento en este sector son considerables”.

También identificó el sector de vehículos eléctricos (EV) como un sector prometedor. “Los vehículos eléctricos como tema han estado acaparando muchas columnas noticiosas últimamente”, observó Barrett. “Sin embargo, es incierto qué tan bien se desempeñarán las marcas occidentales en China continental, y viceversa, cómo les irá a las marcas chinas en el mercado global. A pesar de estos desafíos, la tecnología china continúa a la vanguardia, y cualquier progreso, especialmente en medio de las tensiones geopolíticas, probablemente reforzará la inversión nacional. Este mayor enfoque en la innovación y el desarrollo local mejorará las perspectivas de crecimiento de la industria “.

Desde una perspectiva global, Barrett aconseja una estrategia diversificada de asignación de activos, advirtiendo contra la dependencia excesiva de las acciones estadounidenses. “Si bien los mercados estadounidenses han experimentado un crecimiento sustancial, es crucial considerar oportunidades en otros lugares, como en China, donde las valoraciones son convincentes”, explicó. “Dada la reciente alza de las acciones estadounidenses, es necesario ser cautelosos y diversificar. Las materias primas como el oro siguen siendo atractivas como reserva de valor y cobertura contra las incertidumbres económicas y geopolíticas. Mientras los bancos centrales continúan administrando la liquidez y las tasas de interés, mantener una cartera equilibrada que incluya activos internacionales infravalorados y materias primas tangibles podría proporcionar estabilidad y potencial de crecimiento”.

