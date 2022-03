AUTOCOM 2022 será palco de lançamentos, debates, conteúdo e muitos negócios relacionados ao mercado de Automação Comercial

15/03/2022

Não há dúvidas de queo comércio foi um dos setores mais impactados pelos efeitos da pandemia. Como resposta à digitalização do consumidor, o setor agiu rápido, adotou soluções para atravessar o período mais duro da pandemia e busca o amadurecimento da atuação digital, agora integrada à infraestrutura física.

Nesse cenário, a AUTOCOM 2022- Feira Internacional de Tecnologia para o Comércio assume papel fundamental e mais uma vez vira ao mesmo tempo palco e ponto de encontro de todos os atores do mercado de automação: fabricantes de soluções de hardware e software, revendedores/integradores, AIDC/RFID, empresas de meios de pagamento, startups, e-commerce, canais de distribuição, entidades parceiras representativas do setor e usuários das tecnologias.

Realizada pela AFRAC – Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços e organizada pela Francal Feiras, o evento acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de abril, no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, em São Paulo. Serão 3 dias muito intensos de Exposição, Congresso e outras atrações como Inova Autocom, espaço dedicado às Startups de Tecnologia e Pavilhão Software House, lojas conceito com o que há de mais inovador em tecnologia para o varejo.

“A AUTOCOM é o principal encontro do ecossistema de Automação Comercial do mercado. Depois de dois anos sem o evento presencial, essa edição será um marco para o segmento”, afirma Paulo Eduardo Guimarães (Peguim), presidente da AFRAC. Segundo ele, o evento conta com o apoio das principais entidades relacionadas aos setores de comércio e serviços, Unecs, Abras, Abrasel, Abad, Abradisti, ABF, ACSP, ASSESPRO, CACB e GS1 e a expectativa de geração de negócios é muito positiva.

Com mais de 150 marcas expositoras, o visitante do evento terá acesso a tudo o que existe de mais inovador em soluções de tecnologia e automação para o Comércio, sendo que todas essas soluções já estão disponíveis para adoção e adaptadas ao mercado brasileiro. “Mais do que um evento de tendências, a AUTOCOM auxilia o varejista que precisa encontrar alternativas imediatas para transformar seu negócio e aumentar sua eficiência”, afirma Peguim.

Entre as novidades que serão apresentadas durante o evento, destacam-se os selfs checkouts, soluções para delivery, totens de atendimento, meios de pagamento contact less, soluções de biometria, impressão, controle de acesso, e muito mais.

Atrações da AUTOCOM 2022

A segunda edição do Congresso Autocom contará novamente com a curadoria da Channels’ University – New York Campus, sob coordenação de Pedro Luiz Roccato. Serão vários painéis sobre temas relevantes para o setor como Metaverso, Open Delivery, Open Banking, Pix, Simplificação Fiscal Digital, Omnichannel, Delivery Experience, LGPD, ESG, entre outros.

O Inova Autocom é um espaço destinado a Startups previamente selecionadas que oferecem soluções específicas em automação. A ideia é promover o “match” entre as empresas que buscam inovação e as soluções disponíveis no mercado. Diariamente, as startups terão a oportunidade de fazer um pitch para apresentar suas soluções e ideias para o setor.

O Pavilhão de Software House reunirá desenvolvedores de soluções de ponta voltadas para as necessidades especiais para comerciantes e varejistas.