Avast e ITS Rio oferecem 50 vagas para curso online gratuito

Por staff

11/10/2021

A Avast líder global em privacidade e segurança digital – e o ITS Rio (Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio) – uma instituição de pesquisa independente sobre os impactos da tecnologia na sociedade -, anunciam parceria para mais uma edição de um curso online gratuito, entre os dias 25 e 29 de outubro de 2021: “Formação em Privacidade e Segurança Online”. São oferecidas 50 vagas e os interessados podem se inscrever gratuitamente até 13/10 (quarta-feira), no site do ITS Rio.

Juntos, a Avast e o ITS Rio realizarão este curso online gratuito de capacitação para contribuir com a formação de lideranças, aperfeiçoando o aprendizado dos profissionais com as melhores práticas de segurança da informação em suas comunidades e aproveitando o conhecimento adquirido para aplicá-lo no desenvolvimento de projetos ou em suas atividades.

As aulas serão ministradas por executivos da Avast e pesquisadores do ITS, além de palestrantes reconhecidos do mercado. A programação inclui:

25/10, Aula 1: Proteção de Dados e Privacidade: o quão boa é a governança de dados para empresas e indivíduos. Esta aula abordará visões sobre governança e ciclo de vida de dados no mundo corporativo, além de quais os principais pontos a serem levados em conta para o desenvolvimento de uma estratégia de gerenciamento de dados, independentemente do tamanho da empresa. É preciso ir além da LGPD e mostrar como empresas e indivíduos podem se proteger, utilizando seus dados de forma responsável e útil.

26/10, Aula 2: A dark web. Aqui, os participantes irão mergulhar no desconhecido mundo da dark web, com uma discussão sobre o uso desta camada mais profunda da internet. Os participantes vão compreender como funciona a dark web, que é tão desconhecida pela maioria dos internautas e parte dos profissionais de tecnologia.

27/10, Aula 3: Análise de ataques usando Cobalt Strike. Serão explicados os motivos do Cobalt Strike ser um dos softwares mais usados por cibercriminosos, para ataques de engenharia reversa. Com exemplos de ataques reais, o diretor do Laboratório de Ameaças da Avast vai explicar a fundo este tema. Também serão apresentadas as perspectivas de quem está do lado da vítima e conselhos sobre como uma empresa deve se preparar para potenciais ataques, com demonstrações práticas sobre como realizar testes de invasão para reforçar a segurança online de redes corporativas.

28/10, Aula 4: O papel de Machine Learning para a privacidade e a segurança digital. Será abordado o mundo da inteligência artificial, com debates sobre onde e como a IA está sendo aplicada, quais os problemas a serem resolvidos e quais as novas soluções que podem surgir para o futuro. Técnicas de IA mais avançadas e sua aplicação em segurança cibernética serão apresentadas, para que os participantes compreendam como a IA pode contribuir para melhorar a detecção de malwares, análise de tráfego de redes e a combater fake news, além de ajudar a garantir privacidade online e muito mais.

29/10 – LGPD e Inteligência Artificial. Em uma discussão baseada nos direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), serão abordados os algoritmos e uso de inteligência artificial em perspectiva à lei, implementação da lei para os contextos Brasileiro e Global com ênfase aos direitos de titulares – onde plataformas, por meio de algoritmos, processos de automação e Inteligência Artificial promovem o tratamento e processamento de dados pessoais. Outros tópicos como viés algorítmico, transparência, accountability e fairness nos processos de decisão automatizados, também farão parte desta aula. Ao final, o participante terá uma abordagem técnica e legal sobre Proteção de Dados Pessoais pautada no uso de IA em decisões automatizadas e direitos dos titulares previstos na LGPD.

“Estamos extremamente felizes por trabalhar com uma instituição de ensino tão renomada no Brasil como o ITS Rio, para fornecer aos brasileiros uma educação de primeira classe em segurança cibernética. As aulas e workshops do evento procuram tratar diferentes tópicos relevantes e técnicos dirigidos a acadêmicos, profissionais de TI, advogados especializados em direito digital e jornalistas de tecnologia. Acreditamos fortemente que promover discussões e compartilhar conhecimento desse estilo ajuda a moldar o cenário digital para torná-lo um lugar mais justo, livre e seguro para todos”, destaca André Munhoz, Country Manager da Avast no Brasil.

“A privacidade e a proteção de dados tornaram-se uma necessidade mundial para usuários e empresas de todos os setores. Em alguma instância, toda empresa necessita lidar com o tratamento de dados e, por isso, requer um projeto claro de governança para essa questão”, diz Sérgio Branco, Diretor do ITS Rio. “Diversas novas tecnologias vêm sendo adotadas para contribuir com essa missão, incluindo técnicas de machine learning e inteligência artificial. A parceria com a Avast, para oferecermos um conteúdo gratuito e bastante abrangente na área de privacidade e segurança, visa ampliar a capacitação de profissionais”, completa.

Ao final, todos os participantes das aulas poderão apresentar projetos relacionados aos temas das aulas, que serão avaliados por uma banca de jurados, formada principalmente por representantes da Avast e do ITS Rio. Os três projetos mais bem avaliados receberão uma premiação em dinheiro. Mais informações podem ser encontradas no site do ITS Rio.