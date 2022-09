Avast, se compromete como fundador de la Fundación OpenWallet

Por staff

29/09/2022

Avast, empresa de seguridad y privacidad, se compromete públicamente a convertirse en uno de los colaboradores fundadores de la OpenWallet Foundation (OWF). La OWF es el proyecto inaugural de la recién creada Linux Foundation Europe, una extensión de la Linux Foundation, el principal hogar mundial para la colaboración en software, hardware, estándares y datos de código abierto.

La OpenWallet Foundation tiene tres objetivos principales: desarrollar y mantener un motor de código abierto sólido para carteras digitales de categoría mundial; garantizar la interoperabilidad entre carteras digitales; y finalmente, defender la igualdad de condiciones para todos los proveedores de carteras digitales. La comunidad OWF se centrará en crear una estructura de software de código abierto que otras organizaciones y empresas puedan aprovechar para desarrollar sus propios monederos digitales. Los monederos soportarán una amplia variedad de casos de uso, desde la identidad hasta los pagos y las claves digitales, con el objetivo de lograr la paridad de características con cualquier monedero digital del mercado.

“Proteger la libertad digital es el núcleo de la misión de Avast. La colaboración, la interoperabilidad y los ecosistemas abiertos son esenciales para el futuro digital que imaginamos, especialmente en el espacio de la identidad digital. Es una gran oportunidad unirse a esta comunidad desde el principio para influir positivamente en la seguridad y la privacidad de la Fundación OpenWallet y el software de código abierto que crea. Avast se enorgullece de ser uno de los fundadores iniciales de la OpenWallet Foundation”, explicó Drummond Reed, director de Servicios de Confianza de Avast, compañía de NortonLifeLock.

Ver más: LeddarTech reconocida como una de las empresas de mayor crecimiento de Canadá

Avast también se enorgullece de unirse a la Linux Foundation Europe para apoyar la misión de fomentar la colaboración y la innovación del código abierto en Europa. La misión de la organización es ayudar a acelerar los esfuerzos de colaboración centrados en los desafíos y oportunidades de todos los grupos europeos, desde los individuos hasta los sectores público y privado, algo que Avast ha valorado desde su creación hace 30 años.

“Estamos encantados de que Avast apoye el lanzamiento de la Fundación Linux Europa y la intención de lanzar la Fundación OpenWallet. La colaboración es clave para fortalecer los desafíos y las oportunidades que enfrentan las circunscripciones europeas del sector público y privado”, comentó Gabriele Columbro, director general de la Fundación Linux Europa.

“Becoming a founding member of Linux Foundation Europe represents the next step in our commitment to protecting digital freedom and the advancement of open ecosystems. We look forward to continuing to collaborate with other European companies and consortia, helping Europe lead the world on issues like privacy, data protection, digital wallets, and digital trust infrastructure,” said Andy Tobin, Commercial Director, Europe, for Digital Trust Services, at Avast, a brand of NortonLifeLock.

“Convertirse en miembro fundador de la Fundación Linux Europa representa el siguiente paso en nuestro compromiso de proteger la libertad digital y el avance de los ecosistemas abiertos. Esperamos seguir colaborando con otras empresas y consorcios europeos, ayudando a Europa a liderar el mundo en temas como la privacidad, la protección de datos, las carteras digitales y la infraestructura de confianza digital”, añadió Andy Tobin, director Comercial para Europa de los Servicios de Confianza Digital de Avast.