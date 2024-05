Avaya entre las mejores soluciones CCaaS y UCaaS

Por staff

07/05/2024

Avaya ,empresa de soluciones de comunicaciones y experiencia del cliente, anunció hoy que dos de sus soluciones han sido reconocidas por Constellation Research en sus más recientes ShortLists: Avaya Experience Platform (AXP) Public Cloud para Contact Center as a Service (CCaaS) y Avaya Cloud Office for Unified Communications as a Service (UCaaS). Ambas ShortLists: muestran proveedores en diferentes categorías del mercado que son relevantes para los primeros usuarios. Además, los productos incluidos en las listas cumplen con los criterios para su categoría según lo determinado por Constellation Research.

El portafolio de Avaya Experience Platform permite a las empresas optimizar las experiencias de los clientes y empleados, además de los resultados comerciales al ofrecer capacidades de CX a través de una única plataforma, independientemente de si se implementa en las instalaciones, en la Nube privada o en la Nube pública. Asimismo, entrega una plataforma de Nube híbrida integrada que permite a los clientes elegir fácilmente su ruta.

Con AXP Public Cloud, las organizaciones pueden incorporar rápida y fácilmente tecnologías en la Nube, incluidas las innovaciones impulsadas por inteligencia artificial (IA), sin interrumpir la continuidad del negocio o los sistemas centrales existentes. Esto les permite ofrecer una experiencia que proporciona a sus usuarios finales más opciones, respuestas más rápidas y un enfoque más personalizado. Las organizaciones pueden conectar fácilmente todo (voz, video, chat, mensajería y otros canales) para ofrecer experiencias sin esfuerzo a los clientes en cada punto de contacto, reuniendo equipos, recursos e información para maximizar el rendimiento y las experiencias del Centro de Contacto.

Avaya Cloud Office es un sistema de comunicaciones basado en la Nube con un amplio conjunto de funciones que incluyen voz, video, mensajería instantánea de nivel empresarial, reuniones y conferencias en línea, capacidades de colaboración y más. Con Avaya Cloud Office, los clientes pueden conectar fácilmente a toda su fuerza laboral, ya sea en la oficina, móvil o remota, a un solo sistema, independientemente de su ubicación.

“Nos sentimos honrados de que Avaya haya sido reconocida por Constellation Research por nuestras capacidades CCaaS (AXP Public Cloud) y UCaaS (Avaya Cloud Office)”, dijo Soren Abildgaard, vicepresidente ejecutivo y CTO de Avaya. “Este reconocimiento subraya el compromiso de Avaya de proporcionar soluciones que no solo agilicen las comunicaciones, sino que también mejoren las experiencias de los clientes y empleados por igual a través de interacciones más impactantes. Nuestra opción de Nube pública es parte de la plataforma AXP más amplia, que está diseñada para ayudar a los clientes a integrar innovaciones a su propio ritmo sin disrupciones, y a elegir su ruta a través de los métodos de implementación. Esto ofrece un servicio más rápido y personalizado en todos los canales, y equipa a las empresas con las herramientas para lograr operaciones y rendimiento de Centros de Contacto eficientes y sin problemas”.

“Las estrategias modernas de servicio y comunicaciones se centran en esos momentos de colaboración y compromiso con los clientes y entre los equipos, ya sea a través de un Centro de Contacto o en una empresa global, lo que ejerce presión sobre los líderes para que aprovechen las emocionantes innovaciones en tecnología y, al mismo tiempo, ofrecen una capacidad ininterrumpida para conectarse a través de un panorama de canales cada vez más complejo”, señaló Liz Miller, vicepresidente y analista principal de Constellation Research. “Lo que vemos constantemente entre los líderes destacados en las listas cortas de CCaaS y UCaaS Constellation es una capacidad única para superar las expectativas con innovaciones como IA generativa, infraestructuras ágiles en la Nube y arquitecturas abiertas listas para cualquier escenario de implementación. A medida que las personas encuentran nuevas formas de conectarse, soluciones como Avaya Experience Platform están listas para satisfacer estas nuevas demandas de experiencia y oportunidades de crecimiento”.

Avaya continúa siendo un proveedor confiable en el área de experiencia del cliente para organizaciones como los 14 principales hoteles, casinos y resorts en los Estados Unidos que utilizan Avaya para servir a sus clientes. Las colaboraciones de Avaya con Bayview Technologies, la Universidad Estatal de Michigan y C3i Solutions muestran su impacto en varios sectores, con Bayview optimizando las rutas de los clientes, la Universidad Estatal de Michigan mejorando las funciones operativas y la satisfacción, y C3i brindando experiencias únicas a través de la IA.

En 2023, Avaya obtuvo una calificación de cinco estrellas de la Guía del Programa de Socios 2023 de CRN por 15º año consecutivo y recibió elogios por su uso innovador de la IA en los Centros de Contacto en The Norns Awards en junio de 2023. El reciente anuncio de su asociación con Zoom demuestra aún más la capacidad de Avaya para ofrecer innovación sobre las soluciones existentes, respondiendo a las necesidades de colaboración de sus clientes y asegurando aún más que Avaya cumple su promesa de garantizar soluciones de comunicación de primer nivel para empresas y organizaciones.

Constellation Research evalúa más de 21 soluciones categorizadas en cada mercado. Las Constellation ShortLists están determinadas por las consultas de los clientes, las conversaciones con los socios, las referencias de los clientes, los proyectos de selección de proveedores, la cuota de mercado y la investigación interna.

Constellation Research en Avaya Engage

Además del anuncio de hoy de las listas de finalistas, Avaya compartió recientemente que el CEO y fundador de Constellation Research, R “Ray” Wang, será un orador principal en Avaya ENGAGE. Este evento de primer nivel, celebrado en Denver, Colorado, del 13 al 15 de mayo de 2024, es donde los clientes expertos en CX se reúnen para ver cómo Avaya y su ecosistema global de socios permiten a las organizaciones interactuar con clientes y empleados para obtener el máximo valor. R “Ray” Wang se unirá al CEO de Avaya, Alan Masarek, en el escenario principal para discutir el papel de la innovación impulsada por la IA y la importancia de la experiencia del cliente en la economía de la experiencia actual.

Para vivir la experiencia de Avaya ENGAGE, los registros están abiertos para asistir al evento en persona o de forma virtual. La asistencia virtual es gratuita y ofrece transmisiones en vivo de las sesiones del escenario principal y 18 sesiones de trabajo adicionales. Las sesiones virtuales también estarán disponibles bajo demanda durante los 90 días posteriores al evento para facilitar el acceso.

Ver más: Globant y Formula 1 anuncian un partnership de varios años

Ver más: Panamá: Infraestructuras críticas son sensibles a ciberataques

Ver más: Telefónica lanza ‘Webex Calling’