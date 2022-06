Avaya reinventa el aprendizaje en campus digitales

Por staff

18/06/2022

Avaya, empresa de soluciones para mejorar y simplificar las comunicaciones y la colaboración, está reinventando el aprendizaje en campus digitales con Avaya OneCloud Experience Platform. Avaya ofrece ventajas significativas en un mundo de educación superior posterior a COVID, donde es más importante que nunca atraer y retener a los estudiantes dada la mayor competencia y la desaceleración del crecimiento de la admisión.

Según un informe de Aragon Research de 20211 escrito por el analista líder Jim Lundy, un campus digital habilitado para comunicaciones implica crear comunicaciones y colaboración fluidas que permitan llamadas basadas en voz y video; permite reuniones con usuarios y salas; y un cambio general del correo electrónico a mensajes entregados en tiempo real o colaboración en equipo. Lundy también indicó que la experiencia digital de un estudiante con una universidad comienza antes de poner un pie en el campus, cuando un posible estudiante decide postularse en la institución educativa.

La Universidad de Antioquia, la Universidad de Xalapa entre otras universidades localizadas en los Estados Unidos como la Universidad de Clemson, y Nicholls State University se encuentran entre las instituciones educativas que utilizan la plataforma Avaya OneCloud con su tecnología composable líder en la industria que mejora la experiencia de aprendizaje digital que brindan estas instituciones educativas mientras mantiene a los estudiantes y profesores conectados y seguros. A través de este enfoque de plataforma único, Avaya transforma la Nube como Servicio a una Experiencia, una que no solo reduce el costo, el tiempo y el esfuerzo, sino que también proporciona el conjunto de herramientas necesario para competir en la Economía de la Experiencias.

“Con el aprendizaje del campus digital, la necesidad de comunicarse más rápido con múltiples audiencias en una variedad de formas se ha vuelto más importante que nunca”, dijo Simon Harrison, vicepresidente senior y director de Marketing de Avaya. “La plataforma Avaya OneCloud permite a las instituciones educativas que cuentan con Comunicaciones Unificadas modernas y ofertas de colaboración, transformar su experiencia de aprendizaje digital mientras involucran a sus estudiantes, profesores, administradores y exalumnos”.

En un estudio de tecnología realizado por Ellucian, el 97 por ciento de los estudiantes encuestados indicaron que la tecnología fuera del aula era tan importante como dentro del aula. Además, el 87 por ciento de los estudiantes respondió que la competencia tecnológica de la universidad era un factor importante para ellos al decidir a qué escuela asistir.

Durante la situación generada por COVID en Colombia y soportados con la plataforma Avaya Spaces de Avaya OneCloud CPaaS, la Universidad de Antioquia apoyó el Programa “Vamos para la Universidad”, dirigido a los estudiantes de grados 10 y 11 del bachillerato colombiano, en 90 “Parques Educativos”, una iniciativa de encuentro basado en la experimentación e innovación, y 357 centros educativos públicos, urbanos y rurales conectados con tecnología de videoconferencia Avaya. Más de 120,000 jóvenes se prepararon en tiempo real con los profesores desde la Universidad con el fin de mejorar las competencias académicas que les facilitara el ingreso a la educación superior y, lo más importante, su permanencia en ella. Adicionalmente y mediante el uso de Avaya Spaces, la universidad apoya un importante programa nacional de programación en Python ideado por el Ministerio Colombiano de las TIC, llamado Misión TIC.

La Universidad de Xalapa en México se caracteriza por su reacción muy estratégica una vez que comenzó la pandemia por COVID a través de un proceso intensivo de formación con sus profesores, el desarrollo de un modelo de continuidad educativa y académica que les permitió llegar a un modelo híbrido y el desarrollo de un plan para la infraestructura de las aulas, talleres, laboratorios y auditorios, creando así ecosistemas dinámicos e innovadores, donde las estructuras pedagógicas flexibles pueden ser transferidas a través de recursos y dispositivos tecnológicos de Avaya, que permiten la comunicación y la colaboración en tiempo real.

La Universidad de Clemson es una de las instituciones públicas de investigación líderes en los Estados Unidos, que experimenta los beneficios de las capacidades de colaboración de Avaya OneCloud. Construida sobre la plataforma Avaya Spaces, su solución Spaces Learning combina el aprendizaje digital asincrónico (que permite a los estudiantes ver el trabajo del curso en cualquier momento) con herramientas de colaboración y videoconferencia sincrónicas (donde los estudiantes deben iniciar sesión y participar en un momento específico) para crear un entorno virtual similar al aula y brindar una experiencia total. A través de Avaya OneCloud, los estudiantes pueden aprender más profundamente y crear sus propias soluciones (CX); la profundidad y amplitud de los análisis empodera al personal para abordar necesidades específicas (EX); el “empujón” automatizado de los estudiantes a través de los puntos de contacto mantiene el trabajo del curso actualizado (MX); y un curso experiencial en línea agiliza la interacción maestro/alumno (UX).

Avaya le ofreció a Nicholls State University, una prueba gratuita de Avaya Cloud Office de RingCentral y se convirtió en una implementación completa después de que la Universidad con sede en Louisiana usara la solución para hacer la transición al trabajo remoto durante la pandemia. El completo sistema de telefonía en la Nube y la herramienta de colaboración ofrecen funciones de llamadas, chat, reuniones y colaboración sin inconvenientes, todo en una sola aplicación. La facilidad de instalación y uso demostraron ser beneficios clave de valor agregado al usar la solución. Nicholls State no solo vio mejoras drásticas en la productividad y la experiencia del usuario, sino que también logró ahorros de costos anuales estimados en $60,000, dólares.

