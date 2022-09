AWS lanza su segunda región en Medio Oriente

Por staff

02/09/2022

Amazon Web Services, Inc. (AWS), una compañía de Amazon.com, Inc., anunció hoy el lanzamiento de su segunda región en el Medio Oriente, la Región de AWS de Medio Oriente (EAU). A partir de hoy, los desarrolladores, las nuevas empresas, los emprendedores y las compañías, así como las organizaciones gubernamentales, educativas y sin fines de lucro, contarán con más opciones para poder ejecutar sus aplicaciones y atender a los usuarios finales desde los centros de datos ubicados en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), aprovechando las tecnologías avanzadas de AWS para impulsar la innovación. AWS estima que su gasto proyectado para la construcción y operación de la nueva Región generará en promedio casi 6000 puestos de trabajo a tiempo completo anualmente entre sus proveedores externos, con una inversión prevista de 5000 millones de USD (20 000 millones de AED) en la economía local de aquí a 2036. La Región de AWS de Medio Oriente (EAU) también añadirá aproximadamente 11 000 millones de USD (41 000 millones AED) en el transcurso de los próximos 15 años al producto bruto interno (PBI) de los EAU.

"Aprovechar AWS nos ha reportado importantes beneficios a la hora de identificar y resolver algunos de los problemas más críticos del sector educativo, así como para equipar a las generaciones futuras para que tengan éxito en un mundo impulsado por la tecnología"

“AWS asume el compromiso de ayudar a los clientes de los EAU a implementar las tecnologías de nube más avanzadas y alcanzar los más altos niveles de seguridad, disponibilidad y resiliencia”, explicó Prasad Kalyanaraman, vicepresidente de Servicios de Infraestructura en AWS. “Con el lanzamiento de la Región de AWS de Medio Oriente (EAU), estamos posibilitando que aun más clientes puedan aprovechar el poder de la nube para impulsar la innovación en todos los EAU, invirtiendo al mismo tiempo en la economía local mediante la creación de empleo, ofreciendo capacitación sobre habilidades tecnologías muy demandadas y recursos educativos en beneficio de las prioridades estratégicas de los EAU”.

“La apertura de la Región de AWS de Medio Oriente (EAU) es un hito importante para Abu Dabi y para los EAU en su conjunto, que refleja nuestros esfuerzos por generar oportunidades para todos”, afirmó Mohamed Ali Al Shorafa, presidente del Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dabi. “Refuerza el compromiso de Abu Dabi con posicionarse como una economía digital líder aprovechando la tecnología de vanguardia para sostener su crecimiento comercial. Se espera que las capacidades de nube mejoradas que otorga AWS generen unas ventajas y eficiencias significativas que pueden impulsar el éxito de las empresas y reportar enormes beneficios económicos para el país”.

Con el lanzamiento de la Región de AWS de Medio Oriente (EAU), AWS cuenta con 87 zonas de disponibilidad en 27 regiones geográficas a nivel mundial, y planes para lanzar 21 zonas de disponibilidad más y otras siete regiones de AWS en Australia, Canadá, India, Israel, Nueva Zelanda, España y Suiza. Las regiones de AWS se componen de zonas de disponibilidad que colocan la infraestructura en ubicaciones geográficas distintas y separadas. La Región de AWS de Medio Oriente (EAU) consta de tres Zonas de disponibilidad y se suma a la región ya existente de AWS Medio Oriente (Baréin), que abrió en julio de 2019. Las Zonas de disponibilidad están ubicadas lo suficientemente lejos unas de otras para respaldar la continuidad del negocio de los clientes, pero lo suficientemente cerca como para proporcionar baja latencia para aplicaciones de alta disponibilidad que utilizan múltiples Zonas de disponibilidad. Cada Zona de disponibilidad tiene energía, refrigeración y seguridad física independientes y está conectada a través de redes redundantes de latencia ultrabaja. Los clientes de AWS enfocados en la alta disponibilidad pueden diseñar sus aplicaciones para que se ejecuten en varias Zonas de disponibilidad con el objeto de lograr una tolerancia a fallos aún mayor. El lanzamiento de la Región de AWS de Medio Oriente (EAU) permitirá a los clientes locales con requisitos de residencia de datos almacenar datos en los EAU y, al mismo tiempo, ofrecer una latencia aún menor en todo el país.

AWS planea invertir 5000 millones de USD (20 000 millones de AED) en Indonesia en los próximos 15 años a través de la nueva Región de AWS de Medio Oriente (EAU), que incluye gastos de capital en la construcción de centros de datos, gastos operativos como los costos continuos de servicios públicos e instalaciones, y la compra de bienes y servicios de empresas regionales. También se estima que la inversión mantendrá un promedio de 600 empleos anualmente durante este tiempo. Estos trabajos serán parte de la cadena de suministro de AWS en los EAU, que incluirá puestos de trabajo en la construcción, el mantenimiento de instalaciones, la ingeniería, las telecomunicaciones y en la economía del país en general. También se calcula que la construcción y operación de la infraestructura de AWS en los EAU sume unos 11 000 millones de USD (41 000 millones de AED) al PBI de los EAU en los próximos 15 años.

“Abu Dabi apunta a habilitar una tecnología transformadora que ofrezca oportunidades tanto a empresas como a residentes”, explicó el Eng. Abdulla Abdul Aziz AlShamsi, director general en funciones de la Oficina de Inversiones de Abu Dabi (ADIO). “La infraestructura inteligente está potenciando los prósperos sectores público y privado gracias a nuevas posibilidades económicas, fomentando el crecimiento inclusivo y creando oportunidades de colaboración en todo nuestro ecosistema de innovación. En ADIO, contribuimos a ello a través de muchas alianzas valiosas que facilitan la existencia de este ecosistema al respaldar la posición de Abu Dabi como líder de la revolución digital en la región. Estamos muy contentos con la incorporación de la Región de AWS de Medio Oriente (EAU) al ecosistema de innovación del país, que nos ayudará a construir capacidades vitales para todos”.

Los clientes y los socios de AWS agradecen las noticias de la Región de AWS de Medio Oriente (EAU)

Las organizaciones de los EAU forman parte de los millones de clientes activos utilizan AWS cada mes en más de 190 países de todo el mundo, incluidos decenas de miles de clientes en el Medio Oriente y África del Norte (MENA). Estos clientes hacen uso de AWS para acelerar su innovación, aumentar su agilidad e impulsar el ahorro de costos. Las empresas que han elegido AWS para ser más ágiles e innovadoras incluyen Al Ghurair Investments, Al Tayer Group, Aramex, Axiom Telecom, Flydubai, GIG Gulf (anteriormente AXA Gulf), Gulf News, OSN, Shahid, Seera Group, Virgin Middle East y muchas más. Las organizaciones del sector público de MENA están utilizando AWS para generar ahorros de costos, acelerar la innovación y brindar un mejor servicio a los ciudadanos de la región. Algunos ejemplos de estas organizaciones son Dubai Expo 2020, el Ministerio de Comunicaciones e Información de Egipto, el Gobierno de los Ministerios de Baréin, Hamdan Bin Mohammed Smart University y la Universidad de Baréin. Entre las empresas emergentes de MENA que construyen sus negocios sobre AWS para escalar rápidamente y expandirse en todo el mundo se incluyen , Anghami, Careem, Dubizzle, EKar, Fetchr, Haraj, Maestro Pizza, Mawdoo3.com, Property Finder, Sarwa, Souqalmal, StarzPlay y Yallacompare.

El Dubai Islamic Bank (DIB) es el banco islámico más grande de los EAU y el segundo banco islámico del mundo. “El Dubai Islamic Bank lleva muchos años promoviendo el uso de la tecnología como medio para empoderar a los clientes y simplificar la experiencia bancaria en general”, indicó Obaid Al Shamsi, director de operaciones del DIB. “Nos enorgullece ser un banco inteligente, realmente digital, que ha estado a la cabeza de la innovación y la transformación, apoyando a los líderes de la Nación en la realización de su visión para la economía digital de los EAU y estableciendo a Dubái como un pujante centro de la economía islámica global. Nuestra estrategia de transformación digital está formulada con un claro enfoque en analizar minuciosamente cada paso del proceso del cliente y eliminar aquellos puntos que generen inconvenientes para este. Para lograr esto, adoptamos un enfoque centrado en el cliente y ofrecemos servicios bancarios prácticos, rápidos y amenos, en cuestión de minutos y no días. En la misma línea, damos la bienvenida al lanzamiento de la Región de AWS de Medio Oriente (EAU), que esperamos aumentará nuestra agilidad y contribuirá a acelerar la tasa de innovación y experimentación con las últimas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático”.

El Ministerio de Salud y Prevención (Ministry of Health & Prevention, MoHAP) de los Emiratos Árabes Unidos es responsable de la implementación de la política de atención médica en todas las áreas de cuestiones técnicas, materiales y coordinación con los Ministerios de Estado, y la cooperación con el sector privado en materia de salud a nivel local e internacional. Hace un tiempo, este mismo año, AWS firmó un memorando de entendimiento estratégico con el MoHAP. “Damos la bienvenida al lanzamiento de una Región de AWS en los EAU y estamos ansiosos por la implementación de nuestro acuerdo con AWS para asistir al MoHAP en la modernización de la experiencia del paciente”, señaló Ali Juma AlAjme, director del Departamento de Salud Digital del MoHAP. “Contar con la Región de AWS en los EAU nos permitirá acelerar nuestro programa de transformación digital y desarrollar habilidades y capacidades, impulsar la innovación clínica y tecnológica, y reforzar aún más la posición del país como líder en atención médica global. Nuestra colaboración con AWS nos permite conectar al 100 % de los proveedores de atención, públicos y privados, para mejorar aun más nuestra estrategia de datos en apoyo de los programas de salud predictivos y para la población. Estamos trabajando para identificar fuentes de datos, flujos y resultados específicos actuales a partir de un enfoque basado en los datos para la toma de decisiones”.

Al Ghurair Investment (AGI) es uno de los grupos empresariales familiares diversificados más grandes del Medio Oriente, con seis unidades comerciales: alimentos y recursos, propiedades, construcción y servicios, energía, transporte y emprendimientos. En 2020, AGI comenzó un proceso de transformación en todo el Grupo, sobre los pilares de su legado de más de 60 años para dar nueva forma al futuro. Una parte fundamental de esta transformación impulsada por el negocio era reforzar el ecosistema digital de la empresa, aprovechando el poder de AWS para impulsar la transformación de la tecnología de la información (TI) y la modernización de la infraestructura. “AWS es un socio estratégico en nuestro proceso de transformación de la tecnología de la información (TI) como nuestro proveedor preferido de nube para toda la pila de tecnología digital avanzada”, afirmó Marinda Sheahan, vicepresidente global, TI en AGI. “Seleccionamos AWS por sus ricas capacidades de datos y análisis, y ahora nuestro proceso para convertirnos en una organización basada en datos va muy bien encaminado. Este permitirá ahorrar hasta un 25 % en costos en un período de tres años. La nueva Región de AWS en los EAU acelerará nuestros objetivos de ser una organización con TI ágil, innovadora y flexible, en consonancia con el propósito de “Mejorar la vida” que tenemos como Grupo”.

GEMS Education es uno de los operadores de educación preescolar y primaria del mundo, con más de 60 años de experiencia. En la región MENA, posee y administra más de 60 escuelas, a las cuales asisten más de 130 000 alumnos. “Hemos desarrollado una plataforma de tecnología educativa integrada todo en uno llamada LearnOS en AWS”, explicó Krishnan Gopi, director de disrupción del grupo de GEMS Education. “También estamos desarrollando ANET, un motor neuronal de IA avanzado para educación. La plataforma utiliza una multitud de tecnologías de nube avanzadas de AWS, como inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático, para apoyar a los profesores y crear experiencias de aprendizaje personalizadas. Hemos automatizado la toma de asistencia de los alumnos con Amazon Rekognition, reduciendo un 93 % el tiempo invertido en tomar asistencia. También hemos desarrollado una plataforma de generación exámenes y evaluación utilizando Amazon EC2 y Amazon SageMaker. Los algoritmos predicen cómo será el desempeño anual de los alumnos con hasta un 95 % de exactitud y recomiendan materiales de lectura personalizados. Contar con centros de datos de AWS a nivel local nos permitirá acelerar nuestra innovación y cumplir al mismo tiempo con los requisitos de albergar los datos en el país”.

Alef Education ha adoptado AWS con gran entusiasmo para ofrecer sus servicios en EE. UU., los EAU e Indonesia, a más de 4000 escuelas, 690 000 alumnos y 40 000 docentes. Alef Education es una empresa internacional de tecnología para el ámbito educativo líder, que ha desarrollado la plataforma Alef Platform, la cual cuenta con un paquete de productos y servicios digitales para apoyar el aprendizaje de los alumnos, en AWS. La plataforma utiliza servicios de inteligencia artificial de AWS para personalizar los planes de lecciones y proporcionar a los docentes de preescolar y primaria apreciaciones en tiempo real sobre el progreso de los alumnos. “Aprovechar AWS nos ha reportado importantes beneficios a la hora de identificar y resolver algunos de los problemas más críticos del sector educativo, así como para equipar a las generaciones futuras para que tengan éxito en un mundo impulsado por la tecnología”, afirmó Geoffrey Alphonso, director ejecutivo de Alef Education. “Las tecnologías de informática en la nube y las funciones de AWS nos han permitido innovar más rápido, reduciendo al mismo tiempo los costos de TI en un 30 %, los gastos de almacenamiento en un 50 % y el tamaño de la transmisión de video en un 300 %. Además, los nuevos centros de datos de los EAU nos ayudarán a ofrecer un mejor apoyo a nuestros clientes locales, como el Ministerio de Educación, gracias al cumplimiento de los requisitos de residencia de los datos”.

YAP es una superaplicación financiera regional, de rápido crecimiento, que se concentran en mejorar la experiencia bancaria digital. Funciona como una aplicación independiente sin sucursales físicas, siendo la primera de este tipo en los EAU. “AWS ha contribuido a alimentar nuestro crecimiento y nos ha permitido ir un paso más allá para convertirnos en una empresa de tecnología financiera regional líder ”, dijo Marwan Hachem, fundador y director ejecutivo de YAP. “AWS nos da la elasticidad necesaria para controlar los costos de nuestra creciente base de usuarios, de más de 130 000 usuarios ya, y nos permite ampliarnos rápidamente para lanzar nuevos mercados, reduciendo el tiempo de construcción y desarrollo de una infraestructura completa de meses a semanas. A medida que los EAU abren el camino a nuevas empresas innovadoras como YAP, la nueva Región de AWS será un beneficio enorme para la expansión del sector tecnológico en el Medio Oriente”.

Los socios de Medio Oriente de AWS Partner Network (APN) también recibieron con agrado las noticias del lanzamiento de la Región de AWS de Medio Oriente (EAU).

La AWS Partner Network (APN) incluye decenas de miles de proveedores de software independientes (ISV) e integradores de sistemas (SI) en todo el mundo. Los socios de AWS crean soluciones y servicios innovadores en AWS, y APN proporciona soporte comercial, técnico, de comercialización y de lanzamiento al mercado a los clientes. Los SI de AWS, socios de consultoría, y los ISV ayudan a los clientes empresariales y del sector público a migrar a AWS, implementar aplicaciones de misión crítica y proporcionar una gama completa de servicios de monitoreo, automatización y administración para los entornos de nube de los clientes. Algunos ejemplos de AWS Middle East Partners incluyen Accenture, Bespin Global MEA, Citrus Consulting, Cloud4c, Crayon, Deloitte, Du, Etisalat, F5, Integra Technologies, Keplerworx, Palo Alto Networks, Rackspace, Redington, SAP, Splunk, TCS, Trend Micro, VMWare, Wipro y Zero&One.

El socio de servicios de nivel avanzado de AWS Bespin Global–Medio Oriente y África (MEA) es una firma líder de consultoría y gestión de la nube que ayuda a las empresas a acelerar la adopción de la nube en AWS. Bespin Global ofrece soluciones de última tecnología y una vasta experiencia en consultoría, con resultados impulsados por el nivel de servicios. “El lanzamiento de hoy de la Región de AWS en los EAU es un momento clave para la aceleración de la transformación digital para nuestros clientes, especialmente aquellos en sectores altamente regulados, como el gobierno, servicios financieros, energía y atención médica”, afirmó Mouteih Chaghlil, director ejecutivo para Medio Oriente y África de Bespin Global. “A través de nuestra colaboración estratégica con la Oficina de Inversiones de Abu Dabi (ADIO), venimos trabajando en estrecha colaboración con las entidades gubernamentales para ayudarles a aprovechar la nueva Región de AWS, por ejemplo, para el cumplimiento con los requisitos de residencia de datos. Tenemos muchas ganas de trabajar con nuestros clientes de todas las industrias para que puedan explotar al máximo el potencial de la nueva Región de AWS mediante nuestro equipo de expertos en la nube, altamente calificados, en Abu Dabi”.

Zero&One es un socio de AWS que ayuda a las organizaciones en proyectos de tecnología completos en toda la región de MENA, con especialización en la migración y modernización. “Zero&One está creciendo gracias a la inversión continua de AWS en el Medio Oriente, y el lanzamiento de hoy de la nueva Región de AWS es un hito importante para el sector”, señaló Ali El Kontar, fundador y director ejecutivo de Zero&One. “Como compañía, hemos venido desarrollando nuestros recursos y habilidades en respuesta a la creciente demanda de servicios de AWS y, recientemente, nos convertimos en socio de servicios principal de AWS. También desarrollamos una sociedad estratégica con PwC Middle East, en la cual confluyen la experiencia en consultoría digital de PwC con las competencias profundas de Zero&One para empoderar aun más a nuestros clientes con soluciones integrales para transformar, gestionar y ejecutar estrategias para la nube y su adopción”.

La inversión de AWS en los EAU

La Región de AWS de Medio Oriente (EAU) es la más reciente de las inversiones actuales de AWS en los EAU. En 2018, AWS lanzó sus primeras ubicaciones de borde de Amazon CloudFront en los EAU, ofreciendo a los clientes de los EAU acceso a los servicios de Amazon CloudFront y Amazon Route 53. Amazon CloudFront es una red de entrega de contenido altamente segura y programable que acelera la entrega de datos, videos, aplicaciones e interfaces de programación de aplicaciones (application programming interfaces, API) a usuarios de todo el mundo con baja latencia y altas velocidades de transferencia. El mismo año, AWS lanzó ubicaciones de AWS Direct Connect en los EAU, lo cual permitió a los clientes establecer una conectividad privada entre AWS y su centro de datos, oficia o entorno de colocación. Esto puede reducir los costos de red, aumentar el rendimiento del ancho de banda y brindar una experiencia de red más consistente. Los técnicos e ingenieros de operaciones de AWS garantizan la operación continua de la infraestructura de AWS.

En 2020, AWS lanzó AWS Outposts, que ofrece a los clientes y socios de los EAU acceso a la misma infraestructura de AWS, servicios de AWS, API y herramientas en prácticamente cualquier centro de datos, espacio de colocación o instalación local para un experiencia híbrida verdaderamente consistente. En la actualidad, AWS Outposts permite a los clientes y socios ejecutar servicios clave de AWS en sus propios centros de datos, mientras se conectan a una gama más amplia de servicios en la infraestructura global de AWS.

Compromiso con la sostenibilidad

Amazon se compromete a convertirse en una empresa más sostenible y a alcanzar cero emisiones netas de carbono en todas sus operaciones para 2040, 10 años antes de los objetivos del Acuerdo de París, como parte de The Climate Pledge. Amazon cofundó The Climate Pledge y se convirtió en su primer signatario en 2019. Como parte de su compromiso con The Climate Pledge, el objetivo de Amazon es utilizar un 100 % de energías renovables para sus operaciones en 2025, cinco años antes de la meta original de 2030. Amazon es el mayor comprador corporativo de energía renovable del mundo, y a finales de 2021 alcanzó el 85 % de la energía renovable en todas sus empresas. Consulte la metodología pública de Amazon para saber más sobre su enfoque. Las organizaciones que mueven las cargas de trabajo de cómputo a la nube de AWS pueden beneficiarse del efecto neto de los esfuerzos de sostenibilidad de Amazon para reducir su huella de carbono.