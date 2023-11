BAC fue galardonado por iniciativas de inclusión financiera en Centroamérica

15/11/2023

BAC fue galardonado como Environmental, Social and Governance (ESG) Champion 2023 por promover la inclusión financiera con componente de género como parte de su estrategia de Triple Valor Positivo. El reconocimiento lo entregó la Financial Alliance for Women en el marco de la celebración del Alliance Summit 2023 realizado en República Dominicana.

“Uno de los objetivos que BAC ha establecido en la estrategia de Triple Valor Positivo es la transformación progresiva del portafolio en soluciones financieras simples, digitales y sostenibles y este reconocimiento refleja los esfuerzos para ofrecer a las clientas soluciones que permitan adoptar prácticas más sostenibles” indicó Rodolfo Tabash, CEO de BAC.

BAC ha diseñado nuevas líneas de crédito inclusivas que incorporan aspectos ambientales, hoy suman más de US$6 millones dólares en colocación y estas soluciones han permitido alcanzar saldos por más de US$94 millones de dólares. Este reconocimiento destaca los avances de BAC en la medición Emisiones Financiadas de la cartera y por vincular las soluciones ambientales con el componente de género femenino.

“El primer paso que realizamos fue mapear nuestra cartera crediticia, posteriormente medimos nuestras emisiones, y con esto logramos diseñar soluciones financieras sostenibles con condiciones especiales para las mujeres. Nuestro compromiso es reimaginar la banca a través del diseño de soluciones que impacten la vida de las personas y el planeta” – comentó Tabash.

Financial Alliance for Women es una red de miembros de organizaciones financieras en 135 países dedicada a guiar a las entidades financieras a nivel mundial en el desarrollo de una economía femenina.

“Estas instituciones ejemplifican el profundo compromiso y las estrategias innovadoras necesarias para impulsar la economía femenina”, dijo Inez Murray, directora ejecutiva de Financial Alliance for Women.

Para Financial Alliance for Women la creación de propuestas de valor y la adopción de un enfoque inteligente con perspectiva de género es una oportunidad para que las mujeres puedan integrar la información financiera y del negocio en sus servicio. En conjunto con el apoyo de entidades financieras como BAC se ha logrado materializar la inclusión en toda la región.

“Su entusiasmo por aprender y compartir con la red de la Alianza es esencial para nuestra misión de permitir que más empresas defiendan la economía femenina y liberen todo su valor. Y su éxito demuestra el argumento comercial para hacerlo. El impacto que esto tiene es evidente por la creciente proporción de mujeres en sus bases de clientes, el increíble alcance de sus apoyos financieros, el mayor acceso al crédito para las mujeres Pymes y más” comentó Murray.

Los programas de BAC que sustentan este reconocimiento en Centroamérica son:

Guatemala: Mujeres+

El Salvador: Mujeres Puedes+

Honduras: Crédito Mujer BAC sin límites

Nicaragua: CrediMujer

Costa Rica: Mujeres BAC

