Banco de Jamaica planea nuevos cambias para los holding financieros

Por staff

06/11/2024

(Jamaica) El Banco de Jamaica (BOJ) tiene previsto iniciar consultas el año que viene con las sociedades de cartera financieras (FHC, por sus siglas en inglés) con el objetivo de desarrollar un nuevo conjunto de políticas que orienten su relación con sus filiales.

Las regulaciones, que son “bastante nuevas”, se han vuelto necesarias desde que el banco central comenzó a otorgar licencias a las FHC en 2021, en virtud de las nuevas leyes que se aprobaron en 2019 y que exigen que cualquier grupo financiero con una institución que acepte depósitos, es decir, un banco comercial, una sociedad de crédito hipotecario o un banco mercantil, se reorganice para una supervisión consolidada a fin de garantizar que las filiales que normalmente no están reguladas por el BOJ no presenten riesgos que puedan desestabilizar al grupo o, peor aún, causar riesgos de contagio.

Hasta el momento, el BOJ ha otorgado licencias a seis FHC (NCB Financial Group, JN Financial Group, JMMB Financial Holdings, Sagicor Group Jamaica, VM Financial Group y Scotiabank Jamaica Group) y se espera que una séptima tenga licencia antes de fin de año, según las respuestas proporcionadas por el banco central al Jamaica Observer. Barita Financial Group Limited es la última entidad que busca convertirse en una FHC autorizada, tal como se presentó ante la Corte Suprema el 15 de octubre. Cabe destacar que una FHC es una empresa que posee o controla una o más instituciones financieras, como bancos, compañías de seguros o firmas de valores.

Sin embargo, a pesar de emitir licencias para FHC, el BOJ aún debe definir por completo algunas de las regulaciones que guiarán cómo deben operar estas entidades.

“[El] BOJ está en el proceso de desarrollar requisitos de capital y liquidez para las FHC. Además, actualmente se están considerando regulaciones más estrictas que se aplicarían a las transacciones intragrupo. “Este trabajo todavía se encuentra en su etapa embrionaria, ya que aún no se han establecido los plazos para su finalización e implementación”, dijo la División de Supervisión de Instituciones Financieras del Banco de Jamaica en un correo electrónico al Sunday Finance.

Estos son parte de los cambios radicales que está llevando a cabo el banco central en su búsqueda de “proteger a los depositantes, pensionados e inversores”, se señaló al poner en funcionamiento el marco bajo el cual supervisará a las FHC.

Un avance clave es la actualización de la Norma de Buenas Prácticas sobre Idoneidad y Probidad. Esta directriz revisada proporciona un marco para evaluar la idoneidad y la probidad de las personas que ocupan puestos de alto nivel en las instituciones financieras, asegurando que poseen las habilidades, la integridad y la reputación necesarias.

Además, el BOJ ha emitido una Norma de Buenas Prácticas sobre la Gestión de Riesgos Cibernéticos. Esta nueva directriz tiene como objetivo fortalecer las medidas de ciberseguridad en las instituciones financieras, protegiendo los datos sensibles y mitigando los riesgos potenciales.

El BOJ también está avanzando con la implementación de los requisitos de Basilea III. Este marco regulatorio global se centra en mejorar la adecuación del capital, la gestión de riesgos y la liquidez. Como parte de este esfuerzo, el BOJ está revisando las Regulaciones de Capital actuales para alinearlas con el Estándar de Buenas Prácticas sobre Requisitos Mínimos de Capital.

El Reglamento de Capital revisado garantizará que las instituciones financieras mantengan un capital suficiente para cubrir los riesgos potenciales. El documento Norma de Buenas Prácticas sobre Requisitos Mínimos de Capital está disponible en el sitio web del BOJ, lo que proporciona transparencia y accesibilidad a las partes interesadas.

Sin embargo, los cambios no terminan ahí.

En mayo de 2023, el BOJ compartió con las FHC unas directrices denominadas Gobierno Corporativo: Supervisión del Directorio, que son como un libro de reglas sobre cómo estas instituciones deben gestionar sus asuntos, asegurándose de que cumplen la Ley de Servicios Bancarios de 2014 y otras leyes relacionadas. El objetivo principal es promover buenas prácticas de gobierno, como la independencia entre los directorios de las instituciones financieras, para evitar influencias indebidas. Esto significa que cada directorio debe tomar decisiones sin estar controlado por otros. Un buen gobierno corporativo proporciona una estructura para lograr los objetivos de la empresa y monitorear el desempeño, asegurando que el directorio y la administración trabajen en el mejor interés de la empresa.

“[La] guía entró en más detalles al especificar que las juntas directivas deben tener directores con suficiente conocimiento de los riesgos inherentes a la banca (como riesgos crediticios, riesgos de mercado, riesgos de liquidez, riesgos operativos y riesgos del modelo de negocios), así como el mecanismo para gestionar estos riesgos de manera efectiva. Esto es para permitir que los directores tengan una buena comprensión de las cuestiones relevantes y desafíen a la alta gerencia cuando sea necesario”, dijo el BOJ a Sunday Finance.

También se realizarán cambios adicionales en relación con quiénes forman parte de las juntas directivas de estas instituciones financieras. Actualmente, la Ley de Servicios Bancarios requiere que los bancos y las FHC tengan al menos un tercio de directores independientes. Sin embargo, el Banco de Jamaica recomienda una mayoría de directores independientes con experiencia bancaria para garantizar una gobernanza eficaz. Esto se alinea con los estándares regulatorios internacionales, enfatizando la importancia de la supervisión independiente.

Para proteger los intereses de los depositantes, las juntas directivas de los bancos deben priorizar el bienestar del banco por encima de las partes relacionadas y evitar conflictos de intereses. No se permiten juntas directivas significativas que comprometan la salud del banco. Además, la ley prohíbe a las personas ocupar cargos duales o múltiples dentro de un grupo financiero que generen conflictos o desempeñar simultáneamente el cargo de presidente y director general de un banco o una entidad financiera de crédito, a excepción de las sucursales de bancos extranjeros.

El Banco de Jamaica pretende actualizar la legislación para exigir una mayoría de directores independientes en los directorios, garantizando la independencia operativa y salvaguardando los intereses de los depositantes. Esta orientación se basa en la ley, específicamente en la sección 33(d) de la Ley de Servicios Bancarios, que exige a los licenciatarios evitar conflictos de intereses a menos que el supervisor lo apruebe en circunstancias extraordinarias.

El BOJ se está preparando actualmente para convertirse en el superregulador del sector financiero a través del modelo de picos gemelos durante los próximos dos años e implementar el régimen de resolución especial (SRR), que tiene por objeto crear un mecanismo para lograr una resolución ordenada de las entidades reguladas en problemas. El tamaño propuesto del fondo SRR es de 40.100 millones de dólares, que se financiará con contribuciones de las entidades reguladas durante un período de 10 a 15 años. Estas medidas para reforzar la supervisión y las medidas de protección de los conglomerados financieros se producen casi tres años después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicara que era necesaria una supervisión más estricta del sector.

“El sector financiero está dominado por conglomerados financieros complejos que operan en múltiples jurisdicciones. Las sedes de algunos grandes grupos están en jurisdicciones que tienen diferentes prácticas de supervisión, y los vínculos transfronterizos y de los subsectores financieros se concentran en unas pocas entidades. Los riesgos surgen de la propiedad concentrada, las exposiciones a partes relacionadas y a grandes grupos, y las posiciones fuera de balance”, afirmó el FMI en su consulta del artículo IV con Jamaica en noviembre de 2021.

Fuente: Jamaica Observer

