Banco de México plantea retos a nuevas fintechs

Por staff

12/08/2022

La circular 1/2022 enviada por el Banco de México (Banxico) a las empresas que implementan el pago electrónico, a través del SPEI, marca una nueva forma de operar, especialistas reunidos en un panel para hablar sobre dicha circular, nos compartieron su punto de vista.

Ahora las instituciones tienen que cumplir con 292 requisitos para poder conectarse de manera directa al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Asimismo la decisión ha impactado en los nuevos negocios al colocarles un desafío fundamental para actuar. Y, por otro lado, para los ya existentes representa un reto en adaptar las nuevas modificaciones y seguir siendo competitivas, tal es el caso de Sistema de Transferencias y Pagos (STP).

“En un país donde el 90% de las transacciones se hacen con dinero en efectivo, el común denominador de grandes y chicos, debería ser disminuir ese porcentaje. Porque es preciso tener en cuenta que con esa bandera de “no efectivo” se podría acceder a beneficios importantes”, comentó Jaime Márquez Poo – Director Ejecutivo de Desarrollo de Negocios en STP, en el marco de la inauguración de las oficinas de la organización en la ciudad de Querétaro, una región con bastante crecimiento y que les abre las puertas al Bajío.

“Lo que queremos es que haya un mercado más extenso, con participantes y competencia, sin embargo, para los que están tratando de iniciar en el tema fintech, ahora se encuentran con nuevas reglas y esto puede impactar en la innovación porque tendrían que considerar todos estos cambios en su modelo de negocio”, dijo Jaime Márquez.

“Creo que estas modificaciones traerán una desaceleración de las IFPEs pero no del sector fintech porque una de sus grandes cualidades es que se adaptan fácilmente al mercado, son innovadoras y prácticas. Sin embargo habrá empresas que buscarán un socio de participación indirecta, situación nada favorable por ejemplo para un banco que es participante del SPEI, puesto que no va a querer tener una tercera regulación. Por lo que los proveedores van a ser cada vez menos y las empresas pequeñas no podrán absorber esos costos”, dijo Rocío Robles, Socia de Tenet Consultores, quien asistió al evento de inauguración.

Respecto a los cambios del ecosistema por la nueva reglamentación de Banxico, para este tipo de empresas, Jaime Márquez señaló que el impacto principal será el económico, ya que será el SPEI ampliado, en el que los participantes van a estar asignados a la participación directa o a la participación indirecta, la normativa pretende incentivar CoDi, y por último, misceláneos que propiamente cambian el nombre de la dirección de pagos.

Por su parte, Yoliztli Gutiérrez, CEO de Y&G Consultores, explicó que hay mucha incertidumbre y confusión ante la nueva reglamentación. “No obstante lo que tenemos que ver es qué pasa con esa circular que se contrapone con otras regulaciones secundarias de cada tipo de entidad financiera. Si va a traer un impacto real y sobre todo que se alineen a las legislaciones pertinentes de las entidades financieras como las de fintech o de instituciones de crédito”.

Así, uno de los temas clave es la participación indirecta, puesto que desde 2017 existía esta modalidad, y desde entonces STP era el proveedor para la mayor parte de las empresas fintech que operaban en ese momento. Por lo que la regulación de las Instituciones de Fondo de Pago Electrónico (IFPE) o las emisoras de dinero electrónico, emitidas por Banxico, indican que cualquier abono tiene que estar hecho y disponible para el usuario a los tres segundos que se haga la transferencia.

Por ello, la regla modificada del SPEI reconoce una transferencia de pago electrónico, pero si detecta que esos depósitos comienzan a ser muy grandes y de manera sistemática, pide entonces que se conecten directo al sistema.

En ese punto, Ricardo Dávila Mondragón, Director General de Todito Pagos y Presidente de la Asociación de Fintechs Reguladas (Afire), refirió que es importante que haya una voz de la industria para exponer los puntos en común. “El objetivo es unirnos como gremio y crear un gigante, que de la mano de los reguladores, generemos una sola voz ”

Por ello, STP se vio en la necesidad de replantear el modelo de negocio, la inversión y los tiempos. “STP emprendió la tarea de concientizar a los usuarios a estos cambios para que reconocieran y aceptaran que debían ir por un cambio regulatorio correcto. Nuestra labor ha sido generar esa apertura y libertad de expresión y de comunicación”, observó Márquez.

STP es una empresa con más de 10 años de experiencia en el sistema de pagos de transferencia con más de 1500 clientes y cerca de 25 millones de usuarios finales y de manera indirecta de aproximadamente siete mil empresas de diversos sectores .

“Nuestro arribo a Querétaro significa subir al siguiente nivel, porque hay mucho por donde ayudar a las empresas en esta región, además de que es la puerta hacia el Bajío, por ello nuestro interés es ser un referente en medios de pago electrónicos apoyando a todas las empresas tecnológicas en México, fintech, financieras, escuelas, etc., a mejorar su tesorería, a digitalizarse, a ahorrar en procesos y a crecer juntos”, concluyó Márquez.