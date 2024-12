Bancos europeos corren el riesgo de quedar rezagados frente a sus competidores

Por staff

10/12/2024

(Europa) El CEO de BBVA, Onur Genç, ha abordado este martes en un encuentro financiero celebrado en Londres la necesidad de consolidar grandes bancos europeos capaces de liderar un mercado global cada vez más competitivo. “Europa necesita entidades de mayor tamaño, más sólidas y eficientes para apoyar el crecimiento económico”, señaló. En este contexto, la operación entre BBVA y Banco Sabadell es un paso significativo, ya que más allá de su beneficio para España, fortalece la posición de la entidad para competir globalmente y amplía su capacidad para apoyar a las pymes y financiar proyectos de alto impacto, explicó en el Global Banking Forum organizado por Financial Times.

Onur Genç ha subrayado que, sin la escala adecuada, los bancos europeos corren el riesgo de quedar rezagados frente a sus competidores de otras regiones. A pesar del tamaño económico de Europa, ningún banco de la Unión Europea figura actualmente entre los 25 primeros del mundo por capitalización bursátil, un ranking dominado por entidades de EE. UU., China y otras economías como India, Canadá, Japón o Australia. Además, la competencia crece desde fuera de la banca tradicional, impulsada por gigantes tecnológicos, lo que añade más presión para los bancos europeos. “En nuestro negocio, si no tienes escala, no puedes competir”, ha explicado. “Deberíamos estar preocupados por no tener un banco de la UE en ese ranking” para impulsar el crecimiento económico de la región.

En este sentido, considera que el primer paso debe ser la creación de campeones nacionales de mayor escala antes de abordar fusiones transfronterizas. “La escala local es importante”, ha recalcado. De hecho, ha señalado que tener una cuota de mercado de doble dígito en cualquier mercado es fundamental.

Durante su intervención, hizo hincapié en que en Europa el mercado de capitales está mucho menos desarrollado que en Estados Unidos. De esta forma, los préstamos bancarios representan el 75 % de la financiación empresarial en la UE, mientras que los mercados de bonos alcanzan el 25%, al contrario que en Estados Unidos. Por este motivo, ha resaltado, los bancos desempeñan un papel clave al canalizar el ahorro hacia las inversiones necesarias en innovación y descarbonización, fundamentales para garantizar la competitividad futura del continente. “Europa necesita crecimiento, y para ello es esencial la inversión que pueden facilitar los bancos”, ha señalado.

Desde su punto de vista, es crucial conseguir una verdadera unión del mercado de capitales desde una perspectiva europea. El consejero delegado de BBVA destacó que la incompleta Unión Bancaria en la UE y las regulaciones fragmentadas afectan a la capacidad de los bancos europeos para competir a nivel global. “No tenemos un mercado único en Europa en absoluto”, ha destacado.

La operación entre BBVA y Banco Sabadell, según Onur Genç, no solo responde a una lógica doméstica, sino que refuerza una visión estratégica alineada con la necesidad de construir una banca europea más competitiva. Esta es una visión que comparten asimismo los accionistas de BBVA, que votaron masivamente a favor de la ampliación de capital necesaria para la operación en la Junta General celebrada en julio, recordó.

El consejero delegado de BBVA enmarcó la operación con Banco Sabadell en el contexto de profunda transformación del sector financiero como consecuencia de la digitalización y la innovación. La interacción con los clientes se ha trasladado en gran medida desde los canales físicos a los digitales. Así lo muestran las cifras registradas por BBVA en los últimos años, en los que el banco ha experimentado un cambio significativo en la interacción con los clientes: en el tercer trimestre de 2024 un 74% de ellos operaba a través del móvil, frente al 35% en 2017. Este cambio ha impulsado el crecimiento de las ventas digitales, que han pasado del 28% en 2017 al 78% en el tercer trimestre de 2024.

Para respaldar esta transformación, BBVA ha incrementado su inversión tecnológica, desde un 21% sobre el total de costes en 2019 a un 26% en 2023, alcanzando el 30% en España. En esta línea, las inversiones en tecnología son esenciales para mantener la competitividad en un entorno en rápida evolución y asegurar nuestra posición de liderazgo en banca digital. Genç resaltó que la unión con Banco Sabadell permite diluir los costes fijos de la inversión tecnológica entre un mayor número de clientes.

Por último, resaltó la posición estratégica de México como un mercado con ventajas competitivas únicas frente a otras economías, especialmente en lo relacionado con los costes laborales. “Incluso con la posible introducción de aranceles por parte de Estados Unidos, México seguirá siendo un mercado muy atractivo gracias a sus significativas ventajas de costes en la fabricación de bienes”, dijo. Onur Genç confía en que cualquier volatilidad a corto plazo se estabilizará gracias a los sólidos fundamentos estructurales que hacen de México un destino atractivo para la inversión.

