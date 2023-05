Bancos regionales de EEUU se desploman en bolsa:¿caerán más entidades?

05/05/2023

Las acciones de PacWest Bancorp y Western Alliance Bancorp se desplomaban el jueves, lastrando a otros prestamistas regionales, ya que la noticia de que ambos bancos están en conversaciones sobre opciones estratégicas desató el temor de los inversores a un empeoramiento de la crisis financiera.

Los papeles de PacWest se hundieron más de un 50% tocando un mínimo histórico. La entidad había confirmado un informe anterior de Reuters del miércoles, según el cual estaba explorando opciones estratégicas, incluida una posible venta o una ampliación de capital.

Las acciones de Western Alliance cerraron con un desplome del 38.45%, ampliando las pérdidas de la sesión anterior, después de que el Financial Times dijo que el banco está explorando opciones estratégicas, incluida una posible venta de todo o parte de su negocio. La entidad negó la información, calificándola de “categóricamente falsa en todos los aspectos”, y dijo que estaba sopesando opciones legales contra el diario.

Western Alliance ha intentado tranquilizar a los inversores sobre su estabilidad financiera. El miércoles dijo que no había sufrido salidas inusuales de depósitos tras la venta del First Republic Bank a JPMorgan Chase & Co el lunes.Western Alliance Bancorporation (WAL) – Nasdaq Real Time Price (USD)18.20-11.37(-38.45%)Al cierre: El a las 4:05PM EDT21,25 +3,05 (+16,76 %)Antes de la apertura: 8:11AM EDTAñadir a la lista de favoritos

La quiebra de First Republic, la tercera víctima importante de la mayor crisis que sufre el sector bancario estadounidense desde 2008, reavivó esta semana la caída de las acciones de los prestamistas regionales, pese a los esfuerzos de los reguladores por frenar las turbulencias que comenzaron con la quiebra de Silicon Valley Bank en marzo.

“Creemos que los bancos están teniendo un momento similar al de GameStop, donde las redes sociales están ampliando los enfoques no tradicionales para evaluar la solvencia”, escribió Jaret Seiberg, analista de TD Cowen, en una nota. “Esto crea una profecía autocumplida que genera presión en los precios de las acciones, lo que a su vez genera más preguntas”.

La caída se produce al tiempo que inversionistas destacados, incluido el multimillonario de fondos de cobertura Bill Ackman, advierten que las tensiones en el sistema bancario están lejos de haber terminado. También pone de relieve las preocupaciones de que los responsables de políticas deben hacer más para apuntalar a los prestamistas más pequeños que sufrieron cuando la Reserva Federal elevó las tasas de interés.

Los prestamistas más pequeños se enfrentan a un problema a medida que el aumento de las tasas de interés reduce el valor de sus inversiones a largo plazo y aumenta el costo de la financiación. Eso ha estado alentando a los depositantes a mover efectivo a fondos del mercado monetario de mayor rentabilidad. Aun así, algunos analistas advierten que la caída ha ido demasiado lejos, lo que refleja más preocupación de la que justifican los fundamentos.

“Creemos que la reciente venta masiva de acciones de los bancos regionales es exagerada, ya que la acción del precio se ha desconectado de los fundamentos”, escribió Brandon King, analista de Truist Securities, en una nota.

“Si bien seguimos reconociendo los desafíos por delante de los costos de financiamiento y la normalización de las pérdidas crediticias, los resultados del primer trimestre y la estabilización de los depósitos deberían haber aliviado las preocupaciones inversionista sobre una situación más estresada”, añadió King.

Todo el sector bancario está viéndose afectado

Zion Bancorporation perdió este jueves un 12% al cierre de la sesión y Comerica un 12.28%. KeyCorp y Valley National Bancorp bajaron un 6.30% y un 2.46%, respectivamente. El índice KBW Regional Banking terminó con un descenso del 3,61%.

Los grandes bancos estadounidenses también perdieron terreno el jueves, con un descenso de casi el 3% del índice S&P 500 Banks. Los papeles de JPMorgan cedieron un 1.37%, mientras que Bank of America retrocedió algo más de un 3%.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiteró el miércoles que el sistema bancario sigue siendo resistente a pesar de las “tensiones” de marzo, después de que el banco central anunciara un alza de tasas de interés de 25 puntos básicos y señalara una pausa en su ciclo de endurecimiento. Powell también dijo que los depósitos bancarios se habían estabilizado.