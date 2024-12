Bank of America y Goldman Sachs planean donación al comité inaugural de Trump

Bank of America y Goldman Sachs planean donación al comité inaugural de Trump

Por staff

15/12/2024

(EEUU – Reuters) – Bank of America, el segundo mayor prestamista de Estados Unidos, y el banco de inversión Goldman Sachs, planean contribuir a los comités inaugurales del presidente electo Donald Trump, pero aún no han decidido el monto, dijeron el viernes portavoces de cada banco.

BofA, junto con JPMorgan Chase & Co (JPM.N), abre nueva pestaña, fueron los dos bancos que más contribuyeron a la investidura de Trump en 2017. Los representantes de JPMorgan declinaron hacer comentarios.

El comité inaugural planifica y financia eventos, incluidas ceremonias de apertura y desfiles, galas y bailes, pero no la ceremonia de juramentación en sí, según la Comisión Federal Electoral. Bank of America contribuyó con un millón de dólares tanto al primer fondo inaugural de Trump como al del presidente Joe Biden en 2021. JPMorgan donó 500.000 dólares para las festividades inaugurales de Trump en 2017.

