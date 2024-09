Base de datos geoetiquetados promete impulsar la industria de seguros

Por staff

17/09/2024

(Jamaica) Se espera que una base de datos de direcciones geoetiquetadas lanzada recientemente en Jamaica proporcione un impulso significativo a la industria de seguros de la isla.

Y Smart Data presentó su base de datos de direcciones seleccionadas en la Conferencia de Negocios de la Asociación de Seguros de Jamaica (IAJ), celebrada recientemente en el hotel Jamaica Pegasus en Kingston.

En una presentación titulada “Mapping the Future: Harnessing Location Intelligence for the Insurance Industry” (Mapeando el futuro: aprovechando la inteligencia de ubicación para la industria de seguros), el director ejecutivo de Y Smart Data, Ray St Michael Williams, destacó cómo la base de datos de direcciones geoetiquetadas de la empresa mejorará la precisión de la suscripción, reducirá el fraude y permitirá a las aseguradoras ofrecer servicios más personalizados a los clientes.

Dijo que el geoetiquetado puede, en última instancia, transformar la forma en que se evalúa el riesgo y cómo se fijan los precios de las pólizas dentro de la industria de seguros de Jamaica, y señaló que las aseguradoras podrán aprovechar la inteligencia de ubicación para gestionar mejor el riesgo.

Durante los últimos cuatro años, Y Smart Data ha estado construyendo y refinando una base de datos de direcciones integral para Jamaica, adjuntando coordenadas geográficas a cada dirección para proporcionar al sector financiero información confiable y procesable.

Durante la presentación, Y Smart Data mostró un mapa que clasificaba los listados de propiedades inmobiliarias por valor, lo que ilustra cómo se pueden identificar las áreas geográficas de afluencia y riesgo en Jamaica. Al estandarizar y geoetiquetar las direcciones jamaicanas, las aseguradoras locales pueden alinear sus modelos de evaluación de riesgos con las mejores prácticas internacionales, dijo Williams.

“Al integrar datos precisos y granulares con análisis avanzados, podemos brindarles a las aseguradoras información incomparable, lo que permite una toma de decisiones más inteligente e informada”, dijo Williams.

“Este cambio hacia la inteligencia de ubicación no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también crea nuevas oportunidades para la innovación y el crecimiento frente a los desafíos del siglo XXI”, agregó.

Williams enfatizó que la iniciativa ayudará a las aseguradoras a cumplir con la Ley de Privacidad de Datos de Jamaica, que exige que los controladores de datos mantengan la información del cliente más precisa y actualizada, incluidas las direcciones. Además, la presentación describió cómo los clientes se beneficiarán de precios más precisos, un servicio mejorado y un procesamiento de reclamos más rápido.

Y Smart Data tiene como objetivo trabajar en estrecha colaboración con la IAJ para impulsar estos avances, transformando en última instancia la forma en que se evalúa el riesgo y se fijan los precios de las pólizas dentro de la industria de seguros de Jamaica.

Williams dijo que la base de datos permite a varias industrias en Jamaica aprovechar la inteligencia de ubicación, un enfoque avanzado que ya han adoptado los países desarrollados para mejorar los productos y servicios, como la fijación de precios de seguros y la gestión de riesgos.

La empresa destacó que las aseguradoras de otros mercados están utilizando datos geoetiquetados para evaluar con precisión los riesgos, como la susceptibilidad a inundaciones, delitos o desastres naturales, y establecer primas en consecuencia. Sin embargo, Jamaica ha tenido dificultades para aprovechar al máximo los datos disponibles debido a los registros de direcciones inconsistentes e incompletos.

“Jamaica aún no ha aprovechado al máximo los datos que tenemos a nuestra disposición debido a la naturaleza fragmentada e incompleta de los registros de direcciones”, dijo Williams.

La Conferencia de Negocios de la IAJ también abordó otras cuestiones clave, incluido el impacto del cambio climático en los seguros, los riesgos cibernéticos, la inteligencia artificial y la privacidad de los datos. Entre las conclusiones clave estuvo la necesidad de una mejor gestión de los datos de direcciones, que se presentó como un paso inmediato que la industria de seguros de Jamaica puede tomar para navegar por estos cambios globales.

Fuente: Jamaica Observer

