BBVA desarrolla el primer indicador de consumo ‘Total’ en tiempo real

Por staff

07/10/2022

El equipo de Big Data de BBVA Research ha dado un paso más en la medición del consumo de las familias españolas al extender a la información anonimizada y agregada de las tarjetas el resto de medios de pago (efectivo, domiciliaciones, transferencias y rentas de alquileres).

Bajo el Título de “National Accounts in a World of Naturally Occurring Data: A Proof of Concept for Consumption” el Proyecto es fruto de la colaboración entre investigadores de BBVA Research y de la Universidad de Cambridge, Imperial College y de la Universidad de Edimburgo y ha estado parcialmente financiado por las prestigiosas becas de la Comisión Europea JRC. BBVA Research ha publicado hoy una nota analítica bajo el título ‘Más allá de las tarjetas: El consumo español en tiempo real y alta definición explicando los principales resultados de este trabajo’.

El proyecto es pionero a nivel mundial en el campo de la investigación económica al añadir al pago con tarjetas, la información proveniente de las transferencias monetarias , domiciliaciones bancarias, efectivo y pago de alquileres. Esto permitirá medir el total del consumo añadiendo el consumo de bienes duraderos, el consumo de suministros energéticos (agua, electricidad, gas…), teléfono… e incluso las rentas de alquileres imputadas.

Alvaro Ortiz y Tomasa Rodrigo , co-autores del proyecto comentan que “añadir el resto de los medios de pago supone completar el total del consumo de las familias ya que con la información de las tarjetas podíamos medir cerca del 35% del total del consumo”. El proyecto “nos permitirá analizar la evolución del consumo y sus categorías en tiempo real de una manera mucho más exhaustiva incluyendo la publicación de la evolución de las categorías oficiales de consumo en tiempo real (hasta ahora publicadas anualmente), el consumo regional, urbano, consumo por edades, género, nivel de renta… y muchos otros detalles que hasta ahora no estaban disponibles ”.

El proyecto además es muy relevante desde el punto de vista del análisis económico ya que “incluye la creación de de las primeras estimaciones de la cuenta nacional de distribución del consumo de los hogares en tiempo real elaboradas hasta el momento”, señalan Alvaro y Tomasa. “Esto aumenta notablemente la capacidad de realizar análisis detallados sobre aspectos relacionados con el consumo como la desigualdad o una distribución detallada del consumo por categorías en función de distintas variables como edad, género, ingreso, etc.”. “Con esta nueva metodología se puede analizar también al detalle la sostenibilidad en términos de emisiones de Co2 de las distintas categorías de consumo”, añaden los autores.

El trabajo ya ha sido o será presentado en varias conferencias internacionales de Big Data incluyendo conferencias organizadas por el Banco de Inglaterra, Banco Central Europeo y la Reserva Federal de EE. UU. e incluso en una sesión en la Academia de Ciencias de EE. UU. como parte de un proyecto para mejorar las estadísticas nacionales en ese país.