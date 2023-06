BBVA España: Ya podes invertir en bono que replica el rendimiento de bitcoin

Por staff

28/06/2023

El Grupo BBVA fue uno de los pioneros en ofrecer servicios de custodia y compraventa de bitcoin y ether en Suiza, uno de los países con la regulación en criptoactivos más avanzada del mundo, donde está disponible para los clientes de banca privada. Ahora, incorpora a su oferta en España el instrumento financiero Fidelity Physical Bitcoin ETN (por sus siglas en inglés Exchange Traded Note), un bono que cotiza en bolsa; del gestor de activos Fidelity Exchange Traded Products GmbH (Fidelity), que replica el rendimiento de bitcoin descontando los costes de gestión y gastos de la operativa, entre otros.

Las órdenes de compraventa sobre este ETN pueden ser cursadas únicamente a través de los canales web y ‘app’, a iniciativa de cualquier cliente particular interesado en los criptoactivos que previamente haya realizado la correspondiente evaluación de conveniencia en los términos establecidos por la normativa MiFID. Este instrumento no se considera adecuado para quienes no conozcan la naturaleza y riesgos específicos de los ETNs ni de los criptoactivos. Las oficinas y los gestores personales del banco no ofrecerán el producto, ni asesorarán sobre el mismo.

La operativa ofrece la misma experiencia de usuario que cualquier otro valor negociable en bolsa. La compraventa del ETN está vinculada al horario de apertura y cierre de la Bolsa de Fráncfort (09:00-17:30 CET), por lo que, tras el cierre no será posible operar hasta el siguiente día laborable.

Una vez contratado, los clientes pueden realizar el seguimiento de su inversión desde su posición global de valores de BBVA, junto con el resto de su cartera de activos. Así, BBVA continúa posicionándose a la vanguardia en la adopción de la tecnología ‘blockchain’ y en la incorporación de las opciones más innovadoras del mercado a su oferta de productos, siempre cumpliendo con las máximas garantías para el cliente.

“El ETN emitido por Fidelity permite a aquellos clientes de BBVA en España que quieran exponer parte de sus inversiones a la evolución de bitcoin y que, siendo conocedores de los riesgos de este tipo de inversiones, puedan operar a través de la ‘app’ y web”, afirma Francisco Maroto, responsable de Blockchain y Activos Digitales de BBVA. “Con la incorporación de este producto, continuamos avanzando en el objetivo de dar acceso a nuestros clientes a los nuevos mercados de activos digitales”.

Fidelity Physical Bitcoin ETN está regulado y supervisado por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) de Alemania y ha sido registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) mediante pasaporte comunitario europeo.

