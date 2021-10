BBVA, la marca más influyente en la conversación ‘fintech’

Por staff

23/10/2021

El informe ‘Who’s is who in Fintech’ de Onalytica recoge a los 100 principales ‘influencers’ en redes sociales que hablan de innovación y tecnología financiera, divididos en diferentes listas: influyentes sociales, creadores de contenido, ponentes de eventos, analistas de la industria, empleados de una compañía y, marcas y publicaciones, además por temáticas como criptomonedas o ‘insurtech’.

BBVA aparece como la primera empresa en el listado de marcas que crean y comparten contenido de liderazgo intelectual sobre ‘fintech’, además de ser considerada como un proveedor de información destacada dentro de esta temática De este modo, BBVA se convierte en el único banco español de este listado, donde además solo se encuentran otras dos entidades tradicionales como son Citi y UBS, que ocupan el segundo y tercer puesto del ranking.

El resto de la clasificación está protagonizado por ‘neobancos’ y ‘startups’ de servicios financieros como Revolut, Chime o Monzo.

Las clasificaciones de Onalytica se basan en la relevancia del contenido, el compromiso que obtiene y, además de otras métricas, utiliza la metodología de las 4R: alcance, resonancia, relevancia y referencia (por sus siglas en inglés) para determinar su listado. Los datos cuantitativos se extraen a través de los canales de LinkedIn, Twitter, blogs personales, YouTube, Podcast y Forbes, y el equipo de análisis y conocimientos extrae datos cualitativos, lo que captura la influencia fuera de línea.

BBVA tiene además otra representación en la categoría de empleados de marcas donde destaca Pedro Muñoz, responsable de Open Innovation España de BBVA, que ha sido seleccionado como una de las voces más prominentes de la industria ‘fintech’ y por su capacidad de crear conciencia y compromiso en torno a los temas de ‘fintech’ entre el resto de los empleados.

Este análisis refleja el gran esfuerzo de BBVA por estar cerca del ecosistema de innovación alrededor de los servicios financieros. BBVA no solo invierte en nuevas empresas a través de Propel o Sinovation Ventures, también impulsa la creación de nuevos modelos a través de su alianza con Anthemis y provoca la colaboración entre las diferentes áreas del banco en distintos países y las ‘startups’ capaces de proponer una solución alternativa a sus retos de negocio.

En los últimos cuatro años, BBVA se ha sentado a hablar con más de 1.000 empresas emergentes de tecnología financiera. De ahí han surgido unos 100 pilotos y un 25% ha logrado llevarse a producción y desplegarse como un nuevo servicio.