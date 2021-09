BBVA lanza una wallet cripto global

Por staff

08/09/2021

La filial suiza del gigante bancario español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ha anunciado el lanzamiento de una “cuenta de inversión 100% digital”. Con la oferta, el banco está tratando de satisfacer las necesidades de un nuevo tipo de clientes conocedores de la tecnología que desean invertir “en sectores más innovadores y sostenibles e incluso en criptoactivos”.

La cuenta ‘New Gen’, explicó BBVA Suiza , ofrece acceso a un catálogo de empresas y fondos. Están organizados en 11 temas que incluyen el cambio climático y tecnologías disruptivas como la robótica, la impresión 3D y los vehículos autónomos. “El catálogo también busca emular las carteras de grandes inversores como Cathie Wood o Warren Buffet”, señaló el banco, agregando: “El cliente puede invertir en activos tradicionales como acciones o fondos de inversión, y también tiene una ‘billetera’ para criptomonedas.”

Los requisitos para tener individualmente una wallet New Gen son: tener más de 18 años, no ser estadounidense y hacer un depósito mínimo de 10.000 USD, o su equivalente en euros o francos suizos. Además de la información personal -nombre, dirección, teléfono, etc.- hay que aportar la identificación fiscal correspondiente a cada país en el formulario que se tiene que rellenar. El producto también se ofrece en México, Colombia, Argentina, Perú y Chile entre otros países.

BBVA Suiza, que se especializa en banca privada, destacó que la cuenta New Gen brinda acceso a una gama completa de servicios bancarios en línea y números IBAN en dólares, euros o francos suizos. La billetera criptográfica está completamente integrada con la aplicación móvil del banco, lo que permite a los usuarios rastrear sus tenencias de bitcoins y otros activos.

Según Alfonso Gómez, CEO del BBVA en Suiza: “La cuenta New Gen permite a los clientes invertir en una forma positiva, consciente y comprometida, porque en BBVA creemos que las inversiones de hoy son la base de cómo queremos dibujar el futuro”.