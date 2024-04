BCRA versus Mercado Pago

Por staff

11/04/2024

A partir de mayo, el Banco Central ha confirmado que no volverá a postergar la entrada en vigencia del QR interoperable. Esta medida permitirá que los pagos con QR se realicen desde cualquier billetera virtual, independientemente de la marca.

Esto significa que Mercado Pago, que es la principal red de receptores de pagos QR del país, deberá “abrir” su sistema al resto de las billeteras. Esta decisión ha sido una demanda de los bancos desde 2022.

Con la implementación del QR interoperable, se espera que se abra una nueva competencia en los pagos con QR. Por ejemplo, la billetera digital Modo, que es compartida por todos los grandes bancos del sistema, podrá competir en igualdad de condiciones con Mercado Pago.

“La fecha del 30 de abril sigue firme. Hay cosas para ajustar, pero esa fecha no va a moverse”, sostuvo ayer el director del Banco Central Pedro Inchauspe, según refleja Infobae.

En cuanto a la posibilidad de que Mercado Pago alcance o no un acuerdo con los bancos, Inchauspe dijo que “el Banco Central es el regulador, no se va a meter en un acuerdo comercial. El cumplimiento de una norma no puede estar sujeto a un acuerdo comercial. Hemos hecho el esfuerzo para tener a todos los actores sentados en una mesa y la apertura no está sujeta a eso.

La implementación del QR interoperable tiene varias ventajas tanto para los usuarios como para los comercios:

Mayor conveniencia para los usuarios: Los usuarios podrán realizar pagos con QR desde cualquier billetera virtual, independientemente de la marca. Esto significa que no necesitarán tener múltiples aplicaciones de billetera en sus teléfonos. Mayor competencia: La medida permitirá una mayor competencia entre las diferentes billeteras virtuales. Esto podría llevar a mejores servicios y tarifas para los usuarios. Mayor inclusión financiera: Al permitir que más billeteras virtuales se integren en el sistema de pagos QR, más personas podrán acceder a los servicios financieros digitales. Beneficios para los comercios: Los comercios también se beneficiarán de esta medida, ya que podrán aceptar pagos de una gama más amplia de billeteras virtuales. Esto podría aumentar su base de clientes y, en última instancia, sus ventas. Reducción de costos: Para los comercios, aceptar pagos a través de QR puede ser más barato que las transacciones con tarjeta de crédito o débito, lo que puede ayudar a reducir sus costos operativos.

