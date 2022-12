Beneficios de invertir en criptomonedas

13/12/2022

Diciembre es uno de los meses más esperados por los trabajadores, ¡es el mes del aguinaldo! Y ese ingreso extra es un alivio para el bolsillo y una oportunidad para ahorrar e invertir.



Dividir el aguinaldo en objetivos hará que lo aprovechemos mejor. Una porción debe ir destinada a inversión. Es clave aprender a sacarle el máximo provecho para que ese dinero extra no se diluya por efectos de la inflación o por gastos hormiga que, sin darnos cuenta, lo van pulverizando en microdosis.



Aunque la industria no pasa por su mejor momento, las criptomonedas se volvieron un valioso recurso para el resguardo de valor del dinero. A partir de las más conocidas, Bitcoin y Ethereum, y a pesar de las turbulencias del mercado, muchos coinciden en que son el oro digital y hay que confiar en ellas a largo plazo.

Una opción que no es considerada por mucha gente al pensar en “gastar” el aguinaldo es invertirlo para ver ese dinero crecer. ¿Te has preguntado qué sucedería si inviertes una parte de él en criptomonedas?



Si estás pensando en proteger tus ahorros, una de las posibilidades más atractivas la vas a poder encontrar en las criptomonedas estables. Usar tu dinero para la compra de stablecoins como MMXN de la empresa Moneta Digital, te va a permitir resguardar ese valor y proteger tus ahorros para el uso que elijas.



Para todos aquellos entusiastas que decidan entrar al mundo cripto y no son expertos, existen varias formas de comenzar, es posible generar ingresos pasivos con tus criptomonedas; hay muchas variantes de esta estrategia, como lo es TruBit Gana+, disponible en TruBit wallet y TruBit Pro (Exchange), un producto que permite tener bloqueadas tus criptos en depósito para recibir recompensas; especialmente en el caso de monedas estables en las cuales no hay una subida o bajada del precio.



Si, por el contrario, tu idea es invertir con la intención de que tu aguinaldo se conviertan en muchos más pesos, entonces tal vez te interese comprar una criptomoneda como Bitcoin, Ethereum o Litecoin, que son proyectos blockchain serios y consolidados que en la vista general siempre han estado en tendencia alcista.

Ten en cuenta que si bien muchas veces se habla de cantidades enteras, como cuando se dice que “un bitcoin vale tanto”, en el mercado cripto se puede operar con fracciones en general de hasta 8 decimales. Es decir que si, por ejemplo, un bitcoin cuesta 10 mil dólares, entonces puedes comprar la fracción más pequeña, que es un satoshi, por 0,001 dólares o su equivalente en pesos.



¿Es recomendable invertir en criptomonedas?



El objetivo final es tener una cartera diversificada y, por tanto, equilibrada en riesgos, procura no dejarte llevar por el «FOMO» (fear of missing out o «miedo de perderte algo») en los momentos de crecimiento, ni tampoco por el pánico cuando se vean grandes caídas (lo que se llama «FUD»: fear, uncertainty and doubt o «miedo, incertidumbre y duda»).



Lo ideal, conforme vayas adquiriendo conocimiento y experiencia, es tener un portafolio diverso, tener tus monedas estables y tener algunas monedas en las que afecta la volatilidad; lo mejor de ambos mundos para que tu beneficio sea mayor.



El dólar Americano ha bajado su cotización en las últimas semanas, comparado al verano donde su valor llegó hasta casi $20.50 pesos por dólar, actualmente se coloca en $19.50 pesos y se espera que se estabilice. Si recibes tu aguinaldo en pesos Mexicanos y decides tomar la opción de invertir en monedas estables, es recomendable que busques monedas cuyo valor tenga paridad con una moneda fiat diferente a la del dólar Americano para sacarle el máximo provecho. El MMXN lanzado hace un par de años por Moneta Digital es un ejemplo, una moneda estable cuyo valor está a la par del peso mexicano y es posible generar ingresos pasivos.

En definitiva, las criptomonedas son una parte importante del futuro del dinero digital, debería ser parte de toda estrategia de inversión, buscando siempre un adecuado equilibrio entre riesgo y rentabilidad.



Ahora que ya sabes cómo empezar a invertir en criptomonedas, invertir parte de tu aguinaldo es una gran opción y de forma segura. Como has visto, aprovechar el enorme potencial de este tipo de activos es más sencillo de lo que pudiera parecer en un principio.