Beneficios récord, superávit de reservas y USDt en máximos históricos

Reducción de los depósitos bancarios en más del 90%Tether redujo sus depósitos bancarios de 5300 millones de dólares a 481 millones en el primer trimestre. Esto proporciona una reducción sustancial de la exposición de Tether al riesgo de contraparte, en particular a través de quiebras bancarias, ya que estos depósitos no se concentran en un banco, sino que se distribuyen a través de diferentes bancos. Esto llega en un momento en que los competidores de Tether se han visto perjudicados por la sobreexposición a los depósitos bancarios, ya que el sistema financiero está experimentando problemas.Si el objetivo de una stablecoin es proporcionar al mundo efectivo fiable, estable y entre iguales, entonces es imperativo que los usuarios de stablecoin estén aislados del mayor riesgo de contraparte posible.100% de todas las nuevas emisiones reservadas por bonos del Tesoro de EE. UU. y repos al día¡Tether creció rápidamente en el primer trimestre, con una capitalización de mercado de USDt que aumentó de $66 mil millones a más de $82 mil millones! Todos los fondos entrantes recaudados de la emisión de tokens se invirtieron en bonos del Tesoro de EE. UU. o en repos a un día (que están totalmente garantizados por bonos del Tesoro de EE.UU.). En total, ahora hay 7.500 millones de dólares aparcados en repos a un día, lo que proporciona a Tether una garantía más líquida a la vez que mitiga los riesgos de contraparte.Mayor transparencia en las tenencias de oro y bitcoinsTether ha incluido categorías para sus tenencias de Oro y Bitcoin por primera vez con la certificación del primer trimestre. Estas tenencias representan el 4% de las reservas totales de oro y el 1,8% de Bitcoin. Esto forma parte del compromiso continuo de Tether de ser el líder del sector en cuanto a transparencia de stablecoin.¿Qué muestra esto?Las ganancias recientemente reveladas de Tether y su asignación total para aumentar sus reservas, demuestran el compromiso de Tether con la estabilidad de su token y lo posiciona muy favorablemente entre las instituciones financieras.Los beneficios de Tether, en lugar de distribuirse a los accionistas, se destinan íntegramente a las reservas. Esto refuerza la estabilidad de Tether en beneficio de los usuarios.Los beneficios de Tether en el primer trimestre fueron superiores a los de Blackrock en más de 300 millones de dólares. Blackrock lleva operando más de 30 años, mientras que Tether sólo tiene una década.Tether reportó mayores beneficios en el primer trimestre que Netflix, Starbucks, Cash App, Paypal y muchas otras corporaciones S&P 500.Tether logró estos hitos mientras se ejecuta una empresa stablecoin totalmente reservada, a diferencia de los bancos que se dedican a la reserva fraccionaria para aumentar los beneficios. Esto significa que cuando los clientes quieren retirar sus depósitos al mismo tiempo, se produce una corrida bancaria y quiebras bancarias. Tether, en los acontecimientos de cisne negro de 2022, fue capaz de realizar sin esfuerzo reembolsos de más de 20.000 millones de dólares en ~20 días, lo que ningún otro banco en la historia financiera ha sido capaz de procesar sin quebrar.Estos hitos no serían posibles sin el apoyo y la confianza que la industria de las criptomonedas ha depositado en nosotros.Otros hitos de TetherTether es la única stablecoin que ha recuperado su máximo histórico de capitalización de mercado tras el colapso de Terra Luna y el posterior mercado bajista. Recientemente, el USDt ha comenzado a registrar nuevos máximos, ya que el capital ha fluido hacia Tether en busca de una opción de stablecoin más fiable. Los principales competidores de Tether cotizan más de un 40% por debajo de sus máximos históricos.