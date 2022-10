BeReal: la app de la que todos hablan, pero nadie utiliza

Por staff

25/10/2022

BeReal es una aplicación de redes sociales francesa lanzada en 2020.​ Fue desarrollada por Alexis Barreyat y Kevin Perreau, y ganó popularidad entre la Generación Z a principios de 2022.

Se trata de un concepto que va en dirección opuesta a otras redes sociales, buscando la improvisación y captar momentos concretos en vez de dejarte publicar fotos super editadas.

Una vez que descargas la aplicación, recibes una notificación una vez al día de que “Es la hora de BeReal“. Eso significa que tienes dos minutos para sacar y publicar una foto de lo que estás haciendo, por muy mundano que sea.

BeReal te va a permitir ver tus publicaciones, las de tus amigos y las del resto de personas del mundo. De momento no tiene configuración de privacidad, ya que solo puedes hacer una publicación al día y todo es siempre público.

Se ha convertido en la app de moda, con 53 millones de descargas y una mejora del 2,23% desde enero. Pero tan solo un 9% de esas descargas se traduce en un uso diario de la aplicación.

A pesar de que goza de amplia popularidad entre la generación Z y que nació como “antídoto” a IG, las cifras no cuadran: los resultados de esta en el último trimestre son del 39% -y TikTok cuenta con un 29%.

Su competencia, en cambio, tiene un porcentaje de usuarios activos respecto a instalaciones mucho mayor. En Instagram, por ejemplo, el 39 % de los usuarios que descargan la app acceden a ella diariamente, mientras que en TikTok lo hacen el 29 %. A esto, debemos sumarle la recién intención de ambas plataformas por copiar la función estrella —y, reiteramos, la única— de BeReal. Instagram ya está trabajando en una característica similar, mientras que ByteDance anunció recientemente TikTok Now.

“La misión de BeReal es construir el mejor producto. Eso es lo que importa. Las métricas, la recaudación de fondos, las valoraciones, la clasificación, etc. no son lo que queremos poner en el centro de atención, por lo tanto, no las compartimos por ahora. Todas las cifras de BeReal en Internet son… estimaciones”.