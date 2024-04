BeyondTrust adquiere Entitle, fortaleciendo la seguridad de identidades privilegiadas

18/04/2024

BeyondTrust, empresa de identidades inteligentes y seguridad de acceso, ha anunciado hoy un acuerdo definitivo para adquirir Entitle, una solución pionera de gestión de privilegios que descubre, gestiona y automatiza el acceso Just In Time (Justo a Tiempo) y la moderna gobernanza y administración de identidades (IGA) en toda la nube. Estas funciones mejoran la capacidad del cliente para proporcionar acceso de usuario a datos confidenciales y recursos en la nube en función del tiempo y de las necesidades.

Mientras que las normativas y las mejores prácticas del sector avanzan hacia los privilegios zero-standing (frente a los accesos privilegiados permanente que ofrecen las ofertas tradicionales de PAM), las empresas han tenido dificultades para implementar Just In Time (JIT) con las herramientas existentes, especialmente en entornos de nube e híbridos; Entitle resuelve este problema con sus flujos de trabajo de aprovisionamiento automatizados, solicitudes de acceso de autoservicio y más de 150 integraciones en plataformas IaaS/PaaS y aplicaciones SaaS.

Esta adquisición incluye todos los productos, empleados, clientes, socios, activos y propiedad intelectual de Entitle.

BeyondTrust consolida aún más su plataforma Privilege Identity Security líder en la industria con la adquisición de Entitle, expandiéndose más allá de la gestión de accesos privilegiados (PAM) tradicional para abarcar una gestión de accesos dinámica y Just In Time en entornos de nube, SaaS y locales. Agregar Entitle a su cartera de productos mejora la capacidad de abordar los desafíos sofisticados de PAM y la gestión de entitlements para la infraestructura de (CIEM), con un enfoque de orquestación unificada que enriquece la plataforma con funcionalidades avanzadas de administración de identidades.

“La adquisición de Entitle significa una evolución crucial en nuestra estrategia para garantizar que los clientes puedan proteger todos los caminos hacia los privilegios, centrándose en la seguridad de las identidades en todos los entornos de TI”, dice Janine Seebeck, CEO de BeyondTrust. “Adoptar un enfoque unificado y orquestado que incorpore acceso dinámico Just In Time es fundamental para salvaguardar los caminos siempre cambiantes hacia los privilegios de nuestros clientes. Esta estrategia no sólo reduce la fricción operativa sino que también mejora la seguridad de toda la infraestructura de identidad de manera más efectiva”.

“La solución JIT Access y Cloud Permissions Management de Entitle es un líder emergente en el mercado de seguridad de identidad”, afirma Ron Nissim, director ejecutivo de Entitle. “Esta adquisición permite a Entitle seguir creciendo gracias a los años de experiencia y dominio de BeyondTrust en el mercado PAM, ofreciendo oportunidades significativas para el equipo de Entitle”.

“La adquisición de Entitle agrega permisos integrales y gestión de entitlements en plataformas de nube y SaaS a la plataforma BeyondTrust Privileged Identity Security”, afirma Paul Fisher, analista senior de KuppingerCole Analysts.

