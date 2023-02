Biden: En su discurso sobre el Estado de la Unión enardeció a los republicanos

Por staff

08/02/2023

El presidente estadounidense Joe Biden exhortó a los republicanos una y otra vez el martes por la noche a trabajar con él para “terminar el trabajo” de reconstruir la economía y unir a la nación, mientras pronunció su discurso del Estado de la Unión destinado a tranquilizar a un país acosado por el pesimismo y las tensas divisiones políticas.

Según sus palabras, el estado de la Unión es “inquebrantable” e “indestructible”.

“La historia de Estados Unidos es una historia de progreso y resistencia… Somos el único país que ha salido de cada crisis más fuerte que cuando entró en ella. Eso es lo que estamos haciendo de nuevo”, dijo al inicio de su discurso.

Llamó a los republicanos, que ahora controlan la Cámara de Representantes, a hacer esfuerzos y a trabajar con él para hacer pasar en ambas Cámaras los futuros proyectos de ley, con los que busca garantizar distintos derechos como la educación, la sanidad para todos; limitar la violencia policial y el porte de armas, o fortalecer la industria estadounidense.

“A mis amigos republicanos, quiero decirles que si hemos sido capaces de trabajar juntos en el pasado, no hay ninguna razón por la que no podamos hacerlo en este nuevo Congreso”, dijo Joe Biden.

“La gente nos envió un mensaje claro. Pelear por pelear, tener poder a efecto de tener más poder, conflictos con el fin de que haya más conflictos, no nos lleva a ninguna parte”, dijo Biden. “Y esa siempre ha sido mi visión del país: Restaurar el alma de la nación, reconstruir la columna vertebral de Estados Unidos, que es la clase media, para unir al país”.

“Nos han enviado aquí para terminar el trabajo”, puntualizó el mandatario.

El presidente se subió al podio de la Cámara de Representantes en momentos en los que una tercera parte de los adultos estadounidenses afirman que las cosas en el país van por buen camino, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Alrededor de tres cuartas partes dicen que las cosas van por mal camino. Y la mayoría de los demócratas no quiere que Biden se presente a otro mandato.

“Hace dos años nuestra economía se tambaleaba. Mientras estoy aquí esta noche, hemos creado la cifra récord de 12 millones de nuevos puestos de trabajo: en dos años se han creado más puestos de trabajo que los creados por cualquier presidente en cuatro años. Hace dos años, el Covid-19 había cerrado nuestros negocios, cerrado nuestras escuelas, y nos había robado tanto…” dijo Biden.

Les habló a los “invisibles” del sistema

“Mi plan económico consiste en invertir en lugares y personas que han sido olvidados. En medio de la convulsión económica de las últimas cuatro décadas, demasiada gente se ha quedado atrás o ha sido tratada como si fuera invisible”, expresó el presidente.

Cuando Biden comenzó a criticar a los republicanos por planes que reducirían drásticamente la Seguridad Social y Medicare, el decoro se desvaneció.

Sus acusaciones parecieron provocar a los republicanos, quienes lanzaron acusaciones de “mentiroso” desde sus escaños.

“Disfruto la conversión”, bromeó, sugiriendo que estaban de acuerdo en la necesidad de proteger los programas para personas mayores.

Advirtió a los republicanos: “Si alguien trata de cortar la Seguridad Social, los pararé, y si trata de cortar Medicare, los pararé”, dijo.

Denunció especialmente las ganancias elevadas de la industria farmacéutica.

“Las grandes farmacéuticas han estado cobrando injustamente a la gente cientos de dólares, y obteniendo beneficios récord. Ya no… limitemos el coste de la insulina a 35 dólares al mes para todos los estadounidenses que la necesiten”, pidió el presidente.

Respecto al Covid-19, anunció el pronto fin del estado de emergencia sanitaria en el país.

En términos de política migratoria, Biden pidió al Congreso que apruebe su reforma migratoria, o que al menos facilite una vía a la ciudadanía a los llamados “soñadores”, los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños.

Portación de armas y violencia policial

Biden hizo referencia a la violencia policial y a la violencia racial en el país, hablando frente a los padres de Tyre Nichols, el hombre de 29 años que murió hace un mes tras ser brutalmente golpeado por 5 policías, quienes estaban presentes en el evento.

“Pero lo que le ocurrió a Tyre en Memphis ocurre con demasiada frecuencia. Tenemos que hacerlo mejor”, dijo Biden.

“La seguridad pública depende de la confianza del público, pero con demasiada frecuencia esa confianza se viola (…) Cuando los agentes de policía o los departamentos de policía violan la confianza pública, deben rendir cuentas”, añadió.

Joe Biden pidió al Congreso ayuda para acabar con las armas de asalto y reformas para un mejor control de armas.

Guerra Rusia- Ucrania y su relación con China

En materia de política exterior, Joe Biden aseguró que Estados Unidos es aliado de Ucrania e instó a seguir apoyando a este país en la guerra en su territorio.

“Unimos a la OTAN y construimos una coalición mundial. Nos opusimos a la agresión de Putin. Estuvimos con el pueblo ucraniano”, dijo Biden.

Respecto a China, y solo unos días después del caso de globo chino que Washington señala de ser un artefacto espía, Joe Biden advirtió este martes por la noche de que si China amenaza a la soberanía de su país, no quedaría sin respuesta. Y calificó a China no de “enemigo” sino de “competidor”.

“Estoy comprometido a trabajar con China en lo que pueda suponer un avance para los intereses estadounidenses y beneficie al mundo. Pero no se equivoquen: como dejamos claro la semana pasada, si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger nuestro país. Y así lo hicimos”, explicó.

Discurso a la clase media

Biden ha aprobado grandes leyes históricas que podrían tener efectos transformadores en la economía de EE.UU. Pero las encuestas muestran que la gran mayoría no los siente.

Biden esperaba en su discurso cerrar esa brecha, demostrar que le importa lo que le importa a los estadounidenses e identificar los problemas que busca solucionar.

Su enfoque en temas muy específicos, como eliminar las “tarifas basura” para los consumidores o controlar las empresas de tecnología, son áreas que la Casa Blanca cree que resonarán entre los estadounidenses que no están necesariamente en sintonía con los entresijos de Washington.

Por momentos, su discurso parecía hecho a la medida para una nación de consumidores molestos, desde las molestias por las tarifas de equipaje en las aerolíneas hasta la letra pequeña en las facturas de los hoteles.

“Los estadounidenses están cansados de que los tomen por tontos”, dijo, enumerando la letanía de quejas comunes.

La respuesta de los republicanos

Los republicanos acusaron este martes al presidente, Joe Biden, de desinteresarse de la “dura realidad” a la que se enfrenta la ciudadanía y lamentaron que su gobierno, en su opinión, esté “secuestrado” por la izquierda radical.

Sarah Huckabee Sanders, gobernadora de Arkansas, ex vocera de la Casa Blanca durante el mandato de Donald Trump (2017-2021), subrayó desde Little Rock (Arkansas) que su formación cree en un país donde las familias “prosperan en comunidades seguras, el trabajo abunda y los salarios aumentan”.

En cambio, bajo el mandato de la izquierda radical, añadió, la población se ve “aplastada” por los altos precios de la gasolina y estanterías de los supermercados vacías, y a los niños se les enseña “a odiarse debido a su raza, en lugar de a amarse unos a otros” o a su “gran país”.

“Su administración está completamente secuestrada por la izquierda radical. La línea divisoria en Estados Unidos ya no está entre derecha o izquierda, sino entre normalidad y locura. Es el momento de una nueva generación de liderazgo republicano”, sostuvo.

Por su parte, el congresista Juan Ciscomani, representante de Arizona, originario de México y elegido también en esos comicios, se encargó a su vez de dar la réplica a Biden en español.

“Hoy estamos en un punto crítico en la historia de nuestra nación. Ahora, más que nunca, necesitamos luchar agresivamente por los valores que han hecho posible el sueño americano para tantos. Pero, como podemos ver, el presidente Biden y su administración continúan impulsando políticas que lastiman a nuestras familias”, lamentó.

En cambio, pareció pedir un cambio de guardia, un llamado a un cambio generacional que podría aplicarse tanto a los demócratas y Biden como a los republicanos y Trump.

“Es hora de que una nueva generación lidere. Este es nuestro momento. Esta es nuestra oportunidad”, dijo Sanders.