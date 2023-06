Biden pide a los líderes tecnológicos que los modelos de IA “sean seguros antes de su lanzamiento”

21/06/2023

El presidente estadounidense, Joe Biden, abogó por una necesaria revisión de los peligros de la inteligencia artificial para la seguridad nacional y la economía, y aseguró que ya está en busca de expertos en el tema para asesorar al Gobierno del país.

El presidente Joe Biden llamó a los líderes tecnológicos para debatir los “riesgos y enormes promesas” de la inteligencia artificial, que, según él, podría representar un peligro tanto para la economía como para la seguridad nacional.

La Administración de Biden y más de una docena de países buscan regular el campo emergente de la Inteligencia Artificial, especialmente la generativa como el ChatGPT, cuya aparición causó un revuelo entre los usuarios y generó interés de cientos de inversores.

La Inteligencia Artificial generativa es capaz de crear textos, música, imágenes y códigos informáticos similares a los humanos y de forma automática. Esta automatización podría aumentar la productividad de los trabajadores, así como la desinformación o las estafas.

“En los próximos 10 años veremos más cambios tecnológicos que en los últimos 50 años”, comentó Biden al comienzo de la reunión con ocho expertos en tecnología y grupos de defensa.

“La inteligencia artificial ya está impulsando ese cambio”, agregó Biden.

Varios gobiernos del mundo y la Unión Europea, emprenden esfuerzos para regular y frenar la IA antes de que sea demasiado tarde. La Administración de Biden reunió en la Casa Blanca a los directores ejecutivos de empresas tecnológicas para tratar estos temas. La oficina del jefe de gabinete de la Casa Blanca, Jeff Zients, desde hace meses prepara medidas que el Gobierno federal podría anunciar en las próximas semanas.

Instituciones financieras presionan por código de ética para la IA

La Coalición de Impacto Colectivo para la Inclusión Digital, un grupo de 32 instituciones financieras, entre las que se encuentran Aviva Investors, Fidelity International y HSBC Asset Management, pidieron a las desarrolladoras de Inteligencia Artificial un compromiso ético, según The Financial Times.

Según el medio, la coalición que maneja 6,9 billones de dólares en activos gestionados, hace lobby con fabricantes de chips para reforzar la seguridad y los derechos humanos frente a los riesgos relacionados con esta tecnología.

Entre los peligros mencionan “la vigilancia, la discriminación, el reconocimiento facial no autorizado y los despidos masivos”. “Es fácil para las empresas desentenderse de la responsabilidad diciendo que no es culpa mía si hacen un mal uso de mi producto: ahí es donde la conversación se complica”, aseguró para The Financial Times, Louise Piffaut, responsable de integración de capital ambiental, social y de gobernanza de la aseguradora británica Aviva Investors.

Fuente: France 24

