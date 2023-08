Big tech, las “favoritas” de los ciberdelincuentes

Google tiene el segundo lugar, con el 19% de todos los intentos; mientras que Apple ocupa el tercero, con el 5%. En cuanto a la industria, el sector tecnológico repitió como el más suplantado, seguido por el sector financiero y las redes sociales.



Las principales marcas de phishing en el segundo trimestre de 2023A continuación, se muestran las principales marcas clasificadas por su apariencia general en los intentos de phishing de marca:Microsoft (29%)Google (19,5%)Apple (5,2%)Wells Fargo (4,2%)Amazon (4%)Walmart (3,9%)Roblox (3,8%)LinkedIn (3%)Home Depot (2,5%)Facebook (2,1%)



Aunque las marcas más suplantadas cambian de un trimestre a otro, las tácticas que utilizan los ciberdelincuentes apenas cambian. El método de inundar nuestras bandejas de entrada y atraernos con una falsa sensación de seguridad con marcas reconocidas es exitoso una y otra vez. Debemos detenernos y revisar antes de hacer clic en cualquier enlace que no reconozcamos.



Por su parte, es clave que las empresas aprovechen las tecnologías actuales para el bloqueo efectivo estos correos electrónicos antes de que tengan la oportunidad de engañar a sus empleados.Por su parte, Check Point Software ha anunciado la reciente incorporación de su nueva tecnología de seguridad online ‘Zero Phishing’, que permite detectar y bloquear los mensajes de suplantación de marcas internacionales y locales en cualquier idioma y país.



La solución utiliza un motor innovador con IA, procesos avanzados de lenguaje natural y capacidades mejoradas de escaneo de URL para inspeccionar automáticamente posibles intentos maliciosos, lo que resulta en una tasa de detección un 40% más alta que las tecnologías tradicionales.Estafa de phishing de Microsoft: actividad inusual por correo electrónico



En el segundo trimestre de 2023, una campaña de phishing se enfocó en titulares de cuentas de Microsoft enviando mensajes fraudulentos sobre actividad de inicio de sesión inusual. La campaña involucraba correos electrónicos engañosos que supuestamente se enviaban desde dentro de la empresa, con nombres de remitentes como “Microsoft en <dominio de la empresa>”.



La línea de asunto de estos correos electrónicos de phishing era “RE: Actividad de inicio de sesión inusual en la cuenta de Microsoft” y afirmaban haber detectado actividad de inicio de sesión inusual en la cuenta de Microsoft del destinatario. Los correos electrónicos proporcionaban detalles del supuesto inicio de sesión, como el país/región, dirección IP, fecha, plataforma y navegador.



Para abordar esta supuesta preocupación de seguridad, los correos electrónicos de phishing instaban a los destinatarios a revisar su actividad reciente haciendo clic en un enlace proporcionado, que llevaba a sitios web maliciosos no relacionados con Microsoft. Las URL utilizadas en la campaña, como hxxps://online.canpiagn[.]best/configurators.html y hxxps://bafybeigbh2hhq6giieo6pnozs6oi3n7x57wn5arfvgtl2hf2zuf65y6z7y[.]ipfs[.]dweb[.], actualmente no son accesibles, pero se presume que fueron diseñadas para robar credenciales de usuario o información personal, o para descargar contenido malicioso en el dispositivo del usuario.