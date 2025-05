Bill Gates acusa a Elon Musk de “matar a los niños más pobres del mundo”

09/05/2025

(EEUU) Musk se ha ganado la ira de un ex hombre más rico del mundo: Bill Gates. El cofundador de Microsoft convertido en filántropo dijo al Financial Times que «la imagen del hombre más rico del mundo matando a los niños más pobres del mundo no es bonita». Gates señaló los recortes de Musk a USAID, que redujeron las subvenciones a un hospital en Mozambique que impedía que las mujeres transmitieran el VIH a sus bebés. «Me encantaría que entrara y conociera a los niños que ahora han sido infectados con VIH porque él cortó ese dinero», dijo Gates sobre Musk.

“Las muertes infantiles deberían haber bajado de cinco a cuatro millones en los próximos años, pero ahora, salvo un gran cambio, subirán de cinco a seis millones”, alertó Gates.

De ahí que el co-fundador de Microsoft se mostró sorprendido por el alcance de los recortes, asegurando que creyó que “habría una reducción del 20%” y no una cercana al 80% como ocurre. “No lo esperaba. Creo que nadie lo esperaba”, recalcó.

En la conversación, Gates también responsabilizó directamente a Elon Musk por el drástico recorte, asegurando que la idea de meterlo todo “en la trituradora” ocurrió simplemente “porque no fue a una fiesta ese fin de semana”.

También criticó la ambigüedad del compromiso de Musk con el Giving Pledge, una alianza filantrópica entre los hombres más ricos del mundo, destacando que este permite donar solo al morir.

“Podría convertirse en un gran filántropo… pero mientras tanto, el hombre más rico del mundo ha estado involucrado en la muerte de los niños más pobres del mundo”, dijo el co-fundador de Microsoft sobre Musk.

Bill Gates donará “casi toda” su fortuna a su fundación

Gates anunció que donará la mayor parte de su fortuna restante a la Fundación Gates, organización que se ha propuesto gastar más de $200,000 millones de dólares antes de su cierre definitivo en 2045 con el propósito de “salvar y mejorar vidas en todo el mundo”. Según informó el cofundador de Microsoft, la organización filantrópica que fundó junto a su entonces esposa en el año 2000 dejará de operar el 31 de diciembre de 2045.

Esta decisión, que se dio a conocer en el 25º aniversario de la Fundación Gates, representa un cambio importante respecto al plan original, que preveía el cierre de la fundación varias décadas después de la muerte de ambos fundadores.

Actualmente, la fortuna de Gates se estima entre 108,000 y 113,000 millones de dólares, y se calcula que alrededor de 200,000 millones serán destinados a causas humanitarias en los próximos 20 años, dependiendo del comportamiento de los mercados y la inflación.

En su anuncio, Gates lanzó una crítica indirecta al presidente Donald Trump por los recortes en la ayuda internacional de Estados Unidos, el mayor donante global en salud y desarrollo y también mencionó los recortes de países como el Reino Unido y Francia.

Subrayó que, ante esa disminución del apoyo gubernamental, su fundación busca llenar parte de ese vacío financiando iniciativas para prevenir muertes evitables de recién nacidos, niños y madres, erradicar enfermedades como la polio, el sarampión y la malaria, y combatir la pobreza extrema. Sin embargo, enfatizó que estos desafíos no pueden ser resueltos sin el compromiso sostenido de los gobiernos más poderosos.

Aunque el filántropo destacó la resiliencia de algunos gobiernos africanos que han reasignado recursos locales para mitigar estos recortes, insistió en que el respaldo gubernamental sigue siendo esencial.

“Espero que otras personas adineradas consideren cuánto pueden acelerar el progreso de los más pobres del mundo si aumentan el ritmo y la escala de sus donaciones”, señaló.

