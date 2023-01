Bill Gates pronostica una una guerra civil en Estados Unidos

Por staff

09/01/2023

Para el magnate el 2023 será un año complicado por dos factores importantes: la guerra entre Rusia y Ucrania y los impactos provocados por la pandemia de Covid-19, lo cual se traduce en un mayor tiempo para que la economía mundial se estabilice.

En este contexto, el multimillonario señaló que se aproximan cinco años complicados: “Tenemos las deudas de la pandemia y el ciclo económico está cambiando”, argumentó.

“La pandemia de COVID-19 causó millones de muertes y obstaculizó gravemente los esfuerzos para inmunizar a los niños. La guerra de Rusia contra Ucrania está infligiendo un sufrimiento terrible en Europa del Este y elevando los precios de los alimentos y la energía en todo el mundo”, escribió el informático en su blog.

“La inflación está aumentando y el crecimiento económico se está desacelerando. El cambio climático está provocando fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes.

Y en los Estados Unidos, nuestra política está más polarizada que nunca”.

Por otro lado, habló sobre el panorama electoral para los Estados Unidos en el 2024, aspecto que también será determinante para la economía en este país y posiblemente en el mundo.

Ver más: Predicciones sobre inteligencia artificial para 2023

“Vamos a tener unas elecciones difíciles y una guerra civil. No tengo experiencia en esos temas, no voy a desviar mi dinero en eso porque no sabría cómo gestionarlo. La polarización política puede acabar con todo”, enfatizó.

Dos “inversiones” que tienes que hacer en 2023 para ser exitoso

El cofundador de Microsoft sabe que no hay dinero mejor gastado que el que se usa para la formación y educación. Es por ello que impulsa a los más jóvenes a que estas dos sean sus principales y más importantes inversiones.

El resultado de la educación es notable a simple vista. Por ello Gates señala que aquellos con estudios superiores “pueden aspirar a empleos mejor remunerados“.

Otra de las claves de finanzas personales que aconseja Gates está relacionada con la teoría ‘pesimista optimista‘. El multimillonario describe que “sólo se puede ser optimista a largo plazo si se es lo suficientemente pesimista para sobrevivir a corto plazo”.

Por tanto, alienta a que cada persona tenga un buen respaldo económico disponible.