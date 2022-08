Binance Blockchain Week lleva a París a los exponentes más importantes de Web3

Por staff

27/08/2022

Tras el gran éxito obtenido en Dubai, Binance llevará la Binance Blockchain Week a París, del 14 al 16 de septiembre de 2022. Binance Blockchain Week París será una celebración de la Web3, con una visión exclusivamente parisina, que reunirá a referentes, líderes de la industria, íconos culturales y a destacadas figuras para presentar la visión de un gran futuro, más próspero y equitativo para todos.

La Binance Blockchain Week París contará con la participación de más de 5.000 asistentes presenciales y otros que estarán on line y se transmitirá en directo a través de Binance Live. Sumergiéndose en la tecnología del mañana, los temas abarcarán desde el arte, el cine y la moda hasta el futuro de las finanzas, las normativas y otros aspectos en un mundo Web3.

Además de Changpeng Zhao ‘CZ’, CEO y fundador de Binance, habrá más de 60 ponentes, entre ellos: Peter Kerstens, consultor de la Comisión Europea; Yves Guillemot, presidente y CEO de Ubisoft; Thomas Uhm, Institutional Cryptocurrency Sales and Trading at Jane Street; Sebastien Borget, COO y cofundador de The Sandbox; Benjamin Eymère, CEO de L’OFFICIEL Inc. Guy Gino, agente especial del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos; Jarno Laatikainen, jefe de respuesta a incidentes con criptomonedas en Chainalysis; Eowyn Chen, director general de Trust Wallet; Pascal Gauthier, director general de Ledger; Anand Iyer, socio de Lightspeed Venture Partners; Fereshteh Forough, fundadora y directora general de Code to Inspire; Frédéric Bardeau, presidente y cofundador de Simplon. Co; y Céline Wong, directora de Consultoría de Negocios de Activos Digitales en VP Bank AG.

CZ, CEO y fundador de Binance, comentó: “Los últimos meses han demostrado la importancia del valor de la utilidad a la hora de definir la siguiente fase de la innovación tecnológica. Tanto la Web3 como el blockchain son todavía nuevos y están llenos de oportunidades. Es el momento perfecto para debatir sobre la situación actual del sector y lo que le depara el futuro”.

“En la Ciudad de las Luces, la Binance Blockchain Week París imaginará un mundo en el que Web3 es capaz de infundir su carácter distintivo en la cultura, las artes, los deportes y mucho más”, añadió CZ.

La Binance Blockchain Week París abordará los siguientes temas:

DÍA 1: 14 de septiembre: “Marcos y fundamentos” y “Construir con valentía”

DÍA 2: 15 de septiembre: “Convergencia de la cultura Web3” y “Un mundo con tecnología Web3”

DÍA 3: 16 de septiembre: Binance Super MeetUp

La Binance Blockchain Week París es una oportunidad para unirse a una de las conversaciones más importantes del mundo y formar parte de la próxima fase de innovación tecnológica.

El evento se transmitirá en directo a través de Binance Live y en la aplicación de Binance, para aquellos que no puedan asistir al lugar. Binance también organizará una serie de campañas online en las que los usuarios podrán participar y ser recompensados.