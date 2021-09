Binance dejará de usar el concepto de “sede descentralizada”

Por staff

19/09/2021

Binance, el exchange de criptomonedas, está a punto de alejarse de su narrativa de “sede descentralizada” de larga data, ya que se enfrenta a vientos en contra regulatorios globales.

En una entrevista televisiva con el South China Morning Post el jueves, se le preguntó al cofundador y CEO de Binance, Changpeng Zhao, cómo se prepara Binance para solicitar licencias en jurisdicciones que tienen regímenes de licencias más claros.

En respuesta, Zhao reconoció que el discurso de Binance en los últimos años de que es una operación global y descentralizada sin sede no les cae bien a los reguladores.

“Hace cuatro años, cuando lo iniciamos, queríamos adoptar el modelo descentralizado, por lo que queríamos tener equipos descentralizados en todas partes. Pero tenemos un intercambio centralizado, que es la parte más importante de nuestro negocio. Ahora nos hemos dado cuenta de que tenemos que estar centralizados ”, dijo, durante la entrevista.

Zhao agregó que decirle a los reguladores que no tienen sede podría fácilmente poner a Binance en una posición negativa.

“Hay preguntas muy simples que los reguladores generalmente nos hacen [a] lo que nuestra respuesta es un poco divertida. Los reguladores nos preguntan dónde está su sede, y nuestra respuesta es, bueno, no tenemos sede. Eso no va bien con los reguladores . No saben cómo trabajar con nosotros. A veces incluso piensan que obviamente somos poco fiables “, dijo Zhao.

En los últimos meses, Binance se ha visto afectado por advertencias regulatorias de múltiples jurisdicciones, incluidos EE. UU., Reino Unido, Hong Kong y países de la Unión Europea. Pero sus operaciones en expansión sin un registro sustancial de una sede operativa también dejaron a los reguladores con poco control sobre ella.

“Los reguladores esperan una estructura centralizada. Para el negocio de cambio centralizado, necesitamos estar centralizados. Necesitamos tener una entidad centralizada detrás con tablas de límites claras, inversores claros, junta adecuada, gobernanza adecuada, KYC muy transparente [conozca a su cliente], AML [anti-lavado de dinero] y controles de riesgo “, dijo Zhao.