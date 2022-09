Binance lanza concurso para llevar a los usuarios de criptomonedas a Qatar

Por staff

26/09/2022

Binance, proveedor global de infraestructura para el ecosistema de blockchain y criptomonedas lanza una campaña para llevar a usuarios cripto a Qatar. La compañía entregará 3 paquetes individuales para viajar a Doha, Catar. Dos Premios serán para los participantes que sean nuevos usuarios y un Premio para aquellos usuarios ya registrados en Binance.

Para participar, los usuarios deberán responder a la siguiente pregunta: “¿Por qué Binance debería llevarte a Catar?”. Los ganadores serán seleccionados mediante la evaluación de las respuestas más creativas a esta pregunta. El concurso es válido hasta el 14 de octubre.

Cada uno de los premios incluye los vuelos y los boletos para asistir a los partidos México vs Polonia, España vs Alemania y México vs Arabia Saudita, 12 noches de hospedaje y 100 BUSD diarios para gastos de alimentación que serán depositados en la cuenta de Binance de los ganadores 24 horas previas al viaje.

La promoción es exclusiva para personas físicas de nacionalidad mexicana mayores de 18 años, con residencia permanente en México.

Si todavía no tienes cuenta y quieres participar, deberás crear una cuenta en Binance durante el tiempo en que esté vigente la Promoción. Tendrás que completar el proceso de registro y verificación de cuenta. Deberás realizar una operación en criptomonedas por un valor mínimo equivalente a $200.00 MXN (doscientos pesos mexicanos). Tendrás que completar el formulario de registro de la promoción. Y por último, responder en el formulario la pregunta “¿Por qué Binance debería llevarte a Catar?”.

Si ya tienes cuenta en Binance y quieres participar, deberás utilizar tu código de referidos y referir a 2 nuevos usuarios que deberán crear su cuenta en Binance y completar el proceso de registro y verificación de cuenta. Tú y tus dos referidos deberán realizar cada uno, una operación en criptomonedas por un valor mínimo equivalente a $200.00 MXN (doscientos pesos mexicanos). Tendrás que completar el siguiente formulario de registro de la promoción. Debrás responder en el formulario la pregunta “¿Por qué Binance debería llevarte a Catar?”.

A nivel mundial, Binance tiene un compromiso relevante con el deporte, el cual es un medio potente para que las personas se conecten entre sí y con sus pasiones y el fútbol lo es especialmente en ese sentido.

La empresa patrocina, por ejemplo, a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al Paulistão Sicredi en Brasil, la principal liga regional de fútbol del país, y al tradicional Santos Futebol Clube. También, acompaña a la Copa Africana de Naciones (AFCON), el mayor evento futbolístico del continente africano, y a los equipos de fútbol europeos Porto (Portugal) y Lazio (Italia), al tiempo que tiene una alianza con el equipo Alpine Fórmula 1 y una asociación con Cristiano Ronaldo.