Binance patrocinador oficial de la gira “After Hours Til Dawn” de The Weeknd

Binance patrocinador oficial de la gira “After Hours Til Dawn” de The Weeknd

Por staff

03/06/2022

Binance, el mayor proveedor global de infraestructura para el ecosistema de blockchain y criptomonedas, anunció hoy que se convirtió en patrocinador oficial de la gira “After Hours Til Dawn” de The Weeknd. Se trata de la primera gira mundial de conciertos que integra la tecnología Web 3.0 para mejorar la experiencia de los fanáticos.

Binance ha trabajado junto con HXOUSE, un centro de pensamiento e incubadora comunitaria para emprendedores creativos, para lanzar una colección exclusiva de NFT para la gira de The Weeknd, además de merchandising conjunto de la gira. Los tickets virtuales de los asistentes también permitirán tener acceso a NFT conmemorativos que brindarán experiencias únicas para los fanáticos.

“Binance tiene que ver con la comunidad, las personas, la inclusión. Me impresionó su enfoque en los usuarios y su ventaja innovadora”, manifestó The Weeknd. “Tenía mucho sentido trabajar juntos y no puedo esperar a que los fanáticos experimenten el mundo cripto en un ámbito creativo mientras apoyan una buena causa. Hay tantas posibilidades. Creo que esto es solo el comienzo”.

“Estamos muy entusiasmados de ser el socio cripto exclusivo de la gira de The Weeknd, brindando a los fanáticos y a las personas la capacidad de interactuar con el mundo cripto de un modo diferente”, dijo la cofundadora de Binance, Yi He. “El universo cripto está centrado en la comunidad y creemos que esta asociación representa eso, incluyendo el empoderamiento de artistas locales y la retribución, a través de una plataforma principal”.

Ver más: JP Morgan alerta a Estados Unidos del “caos” ecónomico que se avecina

Como Embajador de Buena Voluntad Global del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, The Weeknd lanzó el Fondo Humanitario XO, a principios de este año, para apoyar las operaciones de emergencia del PMA contra el hambre, que salvan vidas en zonas críticas de todo el mundo.

En el lanzamiento de la gira, Binance donará 2 millones de dólares al Fondo Humanitario XO, administrado por el Programa Mundial de Alimentos USA. Además, The Weeknd y Binance están creando una colección NFT especialmente diseñada. El cinco por ciento de sus ventas se donará al Fondo Humanitario XO.

La gira “After Hours Til Dawn” de The Weeknd comenzará el 8 de julio de 2022. Binance.us es sponsor oficial de la gira de The Weeknd en Estados Unidos y Binance.com en la parte global de la gira.