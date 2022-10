bioLytical Laboratories Inc. obtiene PQ de la OMS para su prueba casera de antígeno iStatis COVID-19

Por staff

18/10/2022

bioLytical Laboratories Inc. anunció su entrada inmediata a los mercados de África, Asia, Oriente Medio y América del Sur con su prueba de autodiagnóstico de antígeno COVID-19 en su nueva plataforma de flujo lateral, iStatis

De los fabricantes de INSTI ® , bioLytical lanza una nueva plataforma, iStatis, creada para garantizar que todas las personas del mundo tengan acceso a pruebas confiables

La prueba es portátil y se puede realizar en una multitud de configuraciones con resultados fáciles de entender

El rendimiento de la prueba en estudios clínicos demostró alta precisión, con sensibilidad y especificidad líderes en la industria

El sistema de calidad de bioLytical es MDSAP: Con certificación ISO 13485

RICHMOND, Columbia Británica, Oct. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — bioLytical Laboratories Inc. (“bioLytical”), un líder mundial en diagnósticos médicos in vitro rápidos, anunció que obtuvo su precalificación PQ de la OMS para su prueba de autodiagnóstico, la prueba casera de antígeno iStatis COVID-19, lo que permite su entrada inmediata a los mercados internacionales.

Sobre la base de su innovadora plataforma de pruebas INSTI®, bioLytical lanzó iStatis para continuar creando acceso confiable a las pruebas. Con la nueva tecnología de flujo lateral en su portafolio, bioLytical puede llegar a más personas, creando un acceso equitativo a una prueba rápida de autodiagnóstico de antígeno COVID-19 que ofrece tranquilidad con una precisión líder en el sector.

“Estamos muy contentos de anunciar iStatis en mercados globales adicionales después de recibir nuestra precalificación, PQ de la OMS con nuestra prueba rápida de autodiagnóstico de antígeno COVID-19″, dijo Rob Mackie, director ejecutivo de bioLytical. “Con varias regiones globales con bajo suministro de pruebas de alta calidad, vimos la oportunidad de ofrecer pruebas rápidas a más mercados. Nos enorgullece trabajar con la OMS para ayudar a los mercados desatendidos y abrir un acceso equitativo a las pruebas en todo el mundo”.

Con la naturaleza impredecible de la pandemia, las pruebas seguirán desempeñando un papel integral en la lucha contra COVID-19 como un nivel adicional de defensa para mantener a las comunidades seguras. Con niveles de transmisión variantes en diferentes regiones del mundo, la prueba de autodiagnóstico del antígeno iStatis COVID-19 ayudará a crear certeza como una herramienta para identificar la infección. Permitir que las personas se hagan la prueba en casa ayuda a reducir la carga para las instalaciones médicas muy ocupadas. Con su alta precisión, portabilidad y facilidad de uso, bioLytical trabaja para crear acceso global para todas las personas que necesitan una prueba rápida con iStatis.

bioLytical fabricará las pruebas de autodiagnóstico iStatis COVID-19 en su MDSAP: Instalación certificada ISO 13485 en Richmond, Columbia Británica. Como líder mundial en diagnósticos ultrarrápidos de enfermedades infecciosas, BioLytical trabaja para asegurar que nuestros kits de prueba iStatis estén disponibles en mercados internacionales como África, Asia, Medio Oriente y Sudamérica. La prueba en casa de antígeno iStatis COVID-19 también obtuvo la autorización de Health Canada y su Marca CE para autodiagnóstico en Canadá y Europa.

bioLytical Laboratories Inc. es una empresa canadiense de propiedad privada centrada en la investigación, desarrollo y comercialización de diagnósticos médicos in vitro rápidos utilizando su plataforma de tecnología patentada INSTI® y su línea de flujo lateral iStatis. bioLytical fue galardonada con varios premios locales y de la industria, incluyendo B.C. Exportador del Año en 2019. Fuimos nombrados Compañía del Año de Lifesciences B.C.’s Growth Stage Med Tech y formamos parte de las Compañías de más rápido crecimiento de B.C. durante seis años consecutivos, incluyendo la lista de Compañías de más rápido crecimiento de Globe and Mail en 2020. bioLytical se mudó a una instalación significativamente más grande y de vanguardia en Richmond, B.C., en 2020 para acomodar el extraordinario crecimiento que logró gracias a nuestro equipo. Proporcionando resultados precisos en un minuto o menos, la gama INSTI® incluye la prueba de anticuerpos INSTI® VIH-1/VIH-2, la prueba de anticuerpos de sífilis de VIH múltiple INSTI®, la prueba de autodiagnóstico de VIH INSTI®, la prueba de anticuerpos insti ® Covid-19 y la prueba de anticuerpos INSTI® HCV. bioLytical vende sus productos en Europa, América del Norte, América del Sur, África y Asia. En 2022, BioLytical lanzó iStatis, su nueva plataforma de pruebas de flujo lateral para crear acceso adicional a las pruebas en todo el mundo.

Al ofrecer resultados precisos en tiempo real, INSTI® e iStatis generan resultados significativos para profesionales médicos, pacientes y organizaciones de salud pública en todo el mundo y es un socio clave para abordar algunos de los desafíos sanitarios más graves del mundo. Para más información, visite www.istatis.com y www.insti.com y www.biolytical.com .

Contacto de Medios Comunicaciones en bioLytical press@biolytical.com +1-778-238-9340

