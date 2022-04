Bitcoin 2022: Las novedades más explosivas

09/04/2022

Conforme avanza el megaevento de bitcoin en Miami nos vamos enterando de grandes novedades del sector en boca de sus protagonistas en los diferentes escenarios del Bitcoin 2022.

El director ejecutivo de MicroStategy, Michael Saylor, y la directora ejecutiva de Ark Invest, Cathie Wood, argumentaron que el entorno nunca ha sido más optimista para bitcoin.

Centrados en el entorno macroeconómico, las cuestiones regulatorias y el nivel de aceptación de los mercados de capitales, Saylor y Wood están seguros que Bitcoin tendrá éxito sin importar lo que suceda en el mundo. De hecho, Wood repitió una predicción hecha por su firma de que cada bitcoin valdrá US$ 1 millón para el año 2030.

Saylor dijo que vio la reciente orden ejecutiva del presidente Biden que ordenaba a las agencias gubernamentales que estudiaran los activos digitales y evaluaran su potencial como luz verde para Bitcoin. Hasta donde él sabe, “el presidente de los EE. UU. nunca ha ordenado al gobierno que adopte una nueva clase de activos”, agregó.

tanto Saylor como Wood ven a Bitcoin como una cobertura esencial y una reserva de valor en medio del clima macroeconómico actual, con una inflación creciente, la incertidumbre por el impacto de las sanciones a Rusia y el brote continuo de coronavirus en todo el mundo. En particular, Saylor señaló: “Aunque los problemas son desafortunados y desagradables para el mundo, cada uno de ellos subraya el caso de uso de una reserva de valor global no soberana como bitcoin”.

«Declaración de la Independencia Monetaria»

Esta Declaración es una iniciativa de Mark Maraia, Mike Hobart y Ulric Pattillo, colaboradores de Bitcoin Magazine. Consta de un Preámbulo, 27 afirmaciones sobre la situación monetaria actual y 29 propiedades distintivas de Bitcoin.

«Si bien muchas personas creen que el dinero siempre ha sido exclusivamente una creación del gobierno, esto no es cierto», dicen las palabras iniciales de la Declaración. Se explica luego: «Ha habido muchos períodos a lo largo de la historia en los que los gobiernos no fueron los custodios de la oferta monetaria».

«Hoy en día, casi todas las naciones emplean un banco central que tiene el monopolio de qué moneda se permite usar dentro de su dominio».

«Deje que las fuerzas del mercado y los participantes decidan si quieren esta nueva forma de ‘dinero mágico de Internet’ que se basa en reglas y no en gobernantes. Bitcoin beneficia a todo el planeta. Quienes firman creen que Bitcoin es una revolución pacífica que favorece a los miles de millones [de personas], no a los multimillonarios».Preámbulo de la Declaración de la Independencia Monetaria.

El bitcoin es para ahorrar

Jeff Ross, fundador y CEO de Vailshire Capital Management, subió al escenario con una premisa muy clara: Instar al mundo a “acumular” bitcoin.

En la charla, denominada Bitcoin and the Macroeconomic Landscape («Bitcoin y el escenario macroeconómico»), Ross fue totalmente categórico al asegurar que los hodlers de la criptomoneda «deben aprovechar este año para acumular sats [satoshis, mínima unidad de bitcoin]». «Si eres inversionista de largo plazo en BTC, no lo vendas. No es para eso, es para ahorrar», remarcó.

Bitcoin se basa en matemática, dijo Ross, y por eso considera que es el mejor dinero, que su adopción seguirá aumentando y que es el mejor método de ahorro de toda la historia. Aunque también puso los pies en la tierra al afirmar que «todavía no tenemos el mercado para bitcoin. Nosotros creemos en bitcoin, pero los grandes inversionistas del mercado, no».

Mark Moss, youtuber y conductor de un programa televisivo sobre finanzas y libertad, aseguró que Bitcoin representa una revolución tecnológica descentralizada. «En cientos de años, la tecnología es lo que ha cambiado la historia de la humanidad», dijo.

Jeff Booth, emprendedor y autor del libro The Price of Tomorrow, se expresó en la misma línea que sus compañeros de escenario. Al respecto, afirmó que «la tecnología siempre ha sido el motor» de los grandes cambios en la historia de la humanidad y que Bitcoin es el único sistema «plausible de llevarnos al otro lado», en referencia a la creación de un nuevo método de reparto de la riqueza en el mundo.

Jeff Ross admitió que es bearish (es decir, que prevé una tendencia bajista) con la economía de Estados Unidos en la actualidad. Sobre esto, consideró que «la inflación es miserablemente alta y está cerca de un pico, luego descenderá». Asimismo, adelantó que se está próximo a una recesión, que «será un año duro» y que habrá una corrección de precios en todo tipo de activos.

Mark Moss coincidió con esta visión bearish de la economía, a la vez que aseguró que se está dando una revolución tecnológica de las que se producen «cada 50 años», que a su vez coincide con una revolución política que ocurre cada 200 años y otra financiera que se da cada 80 años.