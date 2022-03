Bitcoin Button Game: de qué se trata el juego furor que permite ganar bitcoins en segundos

Por staff

21/03/2022

Binance revolucionó el mundo de las criptomonedas con un nuevo lanzamiento. El mayor exchange del mundo, lanzó un juego en donde se buscará que un ganador reciba un Bitcoin y otros 20 usuarios seleccionados podrán compartir un premio acumulado de u$s10.000 en la criptomoneda, es decir que cada uno podrán repartirse la ganancia y finalmente obtener u$s500 en Bitcoins.

El desafío se llama “Bitcoin Button Game” y se encuentra disponible en Internet. El juego comienza cuando el número de jugadores registrados alcanza los 50.000, en ese momento el temporizador de 60 segundos comenzará la cuenta regresiva de forma automática.

Puedes hacer clic en el “Botón Bitcoin” en cualquier momento antes de que finalice la cuenta regresiva, pero cada vez que alguien haga clic, el temporizador se reiniciará a 60 segundos.

¿Quién puede participar en el juego de Binance?

Para participar es necesario cumplir con 3 requisitos principales:

Tener una cuenta de Binance verificada que haya completado el proceso de verificación de identidad KYC.

Tener una cuenta de Twitter registrada antes del lanzamiento del «Bitcoin Button Game«.

La cuenta de Twitter debe seguir la cuenta oficial de Binance y tener al menos 10 seguidores.

¿Cómo jugar Bitcoin Button Game?

Para jugar “Bitcoin Button Game” y participar por 1 BTC es necesario completar los siguientes pasos:

Entra a la página de Bitcoin Button Game y haz clic en “Estoy listo”

Selecciona tu método de inicio de sesión. Lea los Términos y condiciones y marque la casilla para continuar.

Serás redirigido a la página del juego donde deberás esperar a que comience el juego.

Cuando el número de jugadores registrados alcance los 50.000, comenzará el cronómetro de 60 segundos.

Puedes hacer clic en el botón una vez, en cualquier momento, antes de que finalice la cuenta regresiva.

Cada vez que alguien haga clic en el botón, el temporizador se restablecerá a 60 segundos.

El juego terminará cuando el temporizador llegue a las 00:00.

El último usuario en hacer clic en el botón será el ganador.

¿Cómo anunciará Binance al ganador?

El equipo de Binance se comunicará con el ganador dentro de los próximos 7 días de terminar el juego a través de un mensaje directo de Twitter o a través del correo electrónico asociado a su cuenta de Binance. En caso de que el ganador no responda el llamado de Binance dentro del plazo mencionado o no pueda ser contactado por cualquier motivo, Binance se reserva el derecho de seleccionar otro ganador o de no distribuir el premio.

Fuente: Ambito.com